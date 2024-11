La IA no tiene corazón, es pura frialdad técnica: Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente de la SOGEM

En medio de una era donde la inteligencia artificial genera gran preocupación entre la comunidad artística, Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), asegura que no es algo para temer, sino una herramienta que se puede aprovechar para impulsar la creatividad.

Así lo aseguró en una entrevista otorgada a El Sol de México, dentro del marco de la Asamblea Anual de la Federación de Sociedades Autorales Audiovisuales Latinoamericanas (FESAAL), donde subrayó que este es uno de los principales desafíos de su gestión, que inició hace dos meses.

“Es una herramienta más para la creatividad, conforme se vaya retroalimentando será más cómoda, pero no va a suplir al autor. Porque la IA no tiene corazón, es pura frialdad técnica”, comentó, y agregó que no importa cuán avanzada esté la tecnología la emoción humana siempre la supera.

Tecnología Entrevista con Ravyn Lyte, la primera artista creada con IA: el alma de la música siempre será humana

“Para la creación se necesita manejar sentimientos, pasiones y emociones humanas. Eso no puede salir de una máquina”, agregó.

El ejecutivo destacó que así como hay programas capaces de generar diálogos con información de una base de datos, también hay softwares capaces de detectar el porcentaje de inteligencia artificial empleado para generar una obra determinada.

Rodríguez Ajenjo, ha desarrollado su trabajo especialmente en televisión, es escritor de programas de comedia como “Ensalada de locos” con Héctor Lechuga, Alejandro Suárez y Manuel Loco Valdés, así como de la sátira política “El privilegio de mandar”, que contó con varias temporadas.

Los derechos de autor frente a las plataformas de streaming

Con respecto a la relación laboral de los autores con las plataformas de streaming, Manuel Rodríguez explicó que si bien estos servicios funcionan en México, sus sedes son extranjeras, lo que vuelve imposible regularlas a través de una legislación nacional.

Lee más: La Inteligencia Artificial llega a las manos de los mexicanos (a través de los smartphones)

Ante ello, advierte que es el autor quien debe tomar medidas ante la manera en cómo recibe sus pagos, algo en lo que la SOGEM los puede apoyar. “Existe lo que se llama pago único, contra eso luchamos, porque así están vendiendo sus derechos patrimoniales para toda la vida”.

Durante su administración, espera lograr convenios con estás empresas para que respeten la elección de los escritores de pertenecer a una sociedad, y cobrar a través de ella.

Buscan tener seguridad social

Otro de los retos principales de la gestión de Rodríguez Ajenjo es garantizar la seguridad social para los integrantes de la SOGEM, un derecho que considera básico para los seres humanos.

“No tenemos protección social ni derecho a jubilación, no tenemos a quien acudir en caso de una enfermedad, aunque ahora el seguro sea universal, no lo han hecho patente”, señala. “Entre mis planes está hacer que las autoridades reparen un poco en esas necesidades, somos ciudadanos igual que cualquiera”.