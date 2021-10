León está totalmente abierto a la internacionalización

LEÓN. En esta ciudad, la pluralidad y la diversidad enriquece a su gente, porque el gobierno y las empresas están del mismo lado, explicó el alcalde Héctor López Santillana, durante la Celebración de la Noche de Industriales Industrial Transformation México (ITM).

"No es pensar igual, se trata de tener propósitos comunes. Aquí no nos gusta que otros decidan por nosotros, nos gusta levantar la mano, no estirarla", comentó durante su participación en el evento previo a la inauguración de la Feria de Hannover, que se realizará del 6 al 9 de octubre.

Finanzas Guanajuato será el próximo Silicon Valley: Bernd Rhode

La filosofía de la ciudad, añade López Santillana, no es la de un modelo centralista, pues la localidad es conocida como “la cuna mundial de la libertad”, aunque admitió que existe apertura para ideas distintas.

Durante el acto, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, firmó un convenio para establecer el 21 de abril como el Día de la Mentefactura en la entidad.

El mandatario estatal aseguró que Guanajuato es el epicentro de la Industria 4.0 en la entidad.

“Guanajuato es hoy tierra industrial, tierra de innovación y tierra de emprendimiento, tierra del presente, bienvenidas y bienvenidos al Valle de la Mentefactura, al epicentro de la industria 4.0 no sólo de México, sino de América Latina”, aseguró.

Rodríguez Vallejo afirmó que la alianza que construyó la entidad con la Feria de Hannover ha significado un antes y un después para impulsar la innovación en la entidad.

La Hannover Messe, que se realiza cada año en Alemania desde 1947, es considerada la feria industrial más grande a nivel mundial, y desde hace dos años la Deutsche Messe, organizadora del evento, eligió a México como el primer país de habla hispana para ser su sede.

En 2018, México fue país invitado en la Hannover Messe y debido al éxito de su participación los organizadores decidieron traer el evento al país.

Finanzas Apuesta Hannover Fairs México por alimentos sanos y calzado

AGILIDAD Y TECNOLOGÍA

Los industriales que estuvieron presentes en el encuentro coinciden en que la clave del futuro para el desarrollo del sector de la transformación se concentra en la agilidad, la implementación de tecnología, así como en el cuidado al medio ambiente.

Durante su participación, Enrique González Haas, presidente en México de Schneider Electric, afirmó que los industriales deben de tomar conciencia sobre el cambio climático para desarrollar sus inversiones.

Afirmó que si no se toma en cuenta el daño medioambiental en los procesos de manufactura y producción industrial, la temperatura del planeta aumentará por encima de 1.5 grados centígrados antes de 2030, el tope para reducir el impacto del cambio climático, de acuerdo con la Conferencia de las Partes (COP21), que se realizó en Paris, en 2015.

Por separado, Alejandro Preinfalk, director de Siemens en México, aseguró que es necesario adoptar una visión de futuro, ya que se requiere de procesos más ágiles y que faciliten el día a día de las comunidades.

"Eso significa fábricas más ágiles, más productivas, edificios inteligentes, transporte confiable y sostenible", señaló.

Otro paso indispensable, añade, es la creación de tecnología con propósito, por lo que llamó a los industriales a "continuar trabajando en equipo para lograr la transformación industrial".

Para Peter Tempel, embajador de Alemania en México, la colaboración internacional es clave para garantizar una industria sólida que beneficie a ambos países.

"Se pueden mejorar procesos con invenciones hechas en México y viceversa", y afirmó que las empresas de cada lado del mundo están bien posicionadas "para ser líderes con avances tecnológicos".





Con información de Sandra Medina / El Sol de Léon