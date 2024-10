Musk presenta el robotaxi de Tesla: Cybercab podrá conducirse solo

El fundador de Tesla, Elon Musk, presentó este jueves el tan esperado robotaxi, un automóvil autónomo denominado Cybercab, que competirá con Waymo de Google y Cruise de General Motors.

Tras casi una hora de retraso, desde los estudios de Warner Bros, cerca de Los Ángeles, Elon Musk mostró el vehículo de dos puertas de ala de gaviota y sin volante ni pedales, allanando el camino para lo que él apuesta que impulsará el crecimiento a largo plazo para el fabricante de vehículos eléctricos.

“Con la autonomía recuperas tu tiempo. Esto es algo muy importante Creo que va a ser un futuro glorioso y es ahora", dijo durante la presentación del vehículo autónomo.

Robotaxi pic.twitter.com/zVJ9v9yXNr — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

Musk agregó que el costo inicial del Cybercab será “inferior a 30 mil dólares”. Además, indicó que planea iniciar viajes totalmente autónomos con el Model 3 y el Model en Texas y California "el próximo año".

El vehículo no entrará en producción hasta "2026... antes de 2027", comentó.

Las publicaciones en las redes sociales de los asistentes mostraron un ambiente festivo en el lugar con multitudes, luces y un escenario enorme. "Construimos un mundo futurista", dijo Musk en la plataforma de redes sociales X en respuesta a la publicación de un asistente con fotos de un folleto con información sobre el evento.

Today's transportation sucks.



It costs too much, isn't safe & isn't sustainable.



Autonomy is your ride, not a car – but safer, faster & affordable pic.twitter.com/J4D8oDtqyf — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

Entre los asistentes al evento, incluidos inversores y analistas, surgen preguntas sobre la capacidad de Tesla para aumentar rápidamente la producción del robotaxi, su costo y el potencial de ganancias en el negocio de los taxis autónomos.

Otro punto de interés es el progreso de la compañía con el software de automatización parcial que comercializa como Full Self-Driving (FSD), que muchos esperan sea la clave para los robotaxis de Tesla. Musk también podría proporcionar detalles sobre versiones más económicas de los vehículos eléctricos de Tesla, así como actualizaciones de su robot humanoide Optimus.

El robotaxi estaba prometido desde 2020

Musk aseguró en 2019 que Tesla tendría robotaxis operativos para el año siguiente, pero esas promesas no se cumplieron. Este año, tras abandonar los planes de construir un automóvil más pequeño y asequible, Musk volvió su atención al desarrollo de los robotaxis, considerado esencial para enfrentar la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos.

Tesla podría enfrentar su primera caída en las entregas este año, ya que los incentivos de compra no han logrado atraer suficientes clientes a su envejecida línea de vehículos. Las reducciones de precios destinadas a contrarrestar las altas tasas de interés también han reducido los márgenes de ganancia.

Cybercab, el nuevo robotaxi de Tesla. Foto: Reuters.

Para convencer a los inversores de que Tesla puede mantener el ritmo de crecimiento de trimestres anteriores, los analistas indican que Musk necesita mostrar un prototipo sólido y proporcionar planes detallados sobre cómo Tesla puede superar a competidores como Waymo de Alphabet, que ya opera robotaxis no tripulados en algunas ciudades de Estados Unidos.

La tecnología compleja y la regulación estricta han causado pérdidas millonarias a otras empresas que intentan ingresar al mercado de los robotaxis, lo que ha obligado a algunas a cerrar sus operaciones. Sin embargo, compañías como General Motors con Cruise, Amazon con Zoox y firmas chinas como WeRide continúan presionando para lograr avances en este campo.

A diferencia de otros competidores que usan equipos costosos como el lidar, Musk apuesta por el uso exclusivo de cámaras e inteligencia artificial para su sistema FSD y reducir costos. Sin embargo, esta tecnología, que aún requiere la supervisión constante del conductor, ha enfrentado críticas regulatorias y legales tras incidentes fatales relacionados con su uso.