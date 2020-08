OMC se queda sin líder tras salida de Azevedo

El director general de la Organización Mundial del Comercio, el brasileño Roberto Azevedo, dimite el lunes, dejando sin líder al ya dañado organismo mientras enfrenta la mayor crisis en sus 25 años de historia.

Mientras va menguando la influencia de la OMC, las crecientes tensiones internacionales y el proteccionismo durante una desaceleración inducida por el Covid-19 hacen que una reforma de las reglas comerciales globales sea cada vez más urgente.

It has been an immense honour to serve as WTO Director-General. My message as I end my tenure today: the multilateral trading system is – as its architects intended – a fundamental pillar of global peace and prosperity. — Roberto Azevêdo (@WTODGAZEVEDO) August 31, 2020

"Es un nuevo (...) mínimo para la OMC", dijo Rohinton Medhora, presidente del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional. "La organización ha estado sin rumbo durante algún tiempo, varios años de hecho, y ahora estará funcionalmente sin líder".

En particular, la corte de apelaciones de la OMC, que dictamina sobre disputas comerciales internacionales, se ha visto paralizada por el bloqueo de Washington al nombramiento de nuevos jueces.

Azevedo tendrá un cargo en PepsiCo Inc y ocho candidatos compiten por reemplazarlo.

En 1999, se produjo una brecha de cuatro meses en el liderazgo y las directrices para evitar que se repitiera esa situación preveían que 164 miembros seleccionaran un reemplazo temporal entre los cuatro suplentes actuales. Pero la insistencia de Washington en su candidato impidió el acuerdo, dejando un vacío que durará meses.

ELECCIÓN ESTADOS UNIDOS

En teoría, se debería seleccionar un ganador antes del 7 de noviembre, bajo un proceso de eliminación acordado que busca tener un nuevo director general designado por consenso.

En la práctica, fuentes comerciales dicen que la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, que no ha dicho públicamente qué candidato prefiere, podría retrasar aún más las cosas.

El presupuesto de 2021, que se fijará a finales de año y que Washington podría cuestionar, también podría ser un obstáculo.

La administración del presidente Donald Trump dice que la OMC, que tardó casi 20 años en negociar su primer acuerdo global, ha pasado años sin responsabilizar a China por prácticas comerciales desleales.

También dice que el sistema arancelario de la OMC es injusto para Estados Unidos.

Trump incluso ha sugerido abandonar la OMC, aunque no se han anunciado planes firmes.













