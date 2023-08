Paquete Económico 2024 no incluirá Reforma Fiscal, asegura Hacienda

El Paquete Económico 2024, que se presentará el próximo 8 de septiembre, no incluirá “sorpresas”, como una Reforma Fiscal o aumento de impuestos, aseguró Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda.

“No van a haber sorpresas en términos de reformas fiscales, no se está tocando la estructura fiscal, en ese sentido no hay ningún ajuste en los impuestos, no se suben, prácticamente se mantienen iguales”, dijo el funcionario.

Te podría interesar: Banxico sube a 3% expectativa del PIB en 2023

Al término de su participación en la Semana Fintech, Yorio González destacó que en términos generales el próximo Paquete Económico, que será el último de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, será parecido al de otros años.

Por ejemplo, habrá una política de endeudamiento estable, que entre otras cosas incluye el refinanciamiento de deuda pública, con el fin de entregar unas “finanzas sanas” al próximo gobierno.

Finanzas Inversionistas en México privilegian infraestructura y conectividad sobre la seguridad

De igual forma, descartó que se trate de un Paquete Económico “optimista” debido a las tasas de crecimiento económico del país luego de la crisis sanitaria, así como por un mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) registrado en los últimos años.

“Los lineamientos generales con los cuales se ha elaborado el presupuesto para el 2024 son los mismos que con los que están elaborados los presupuestos anteriores. Yo lo que diría es que el presidente López Obrador ya marcó de manera muy clara lo que son los lineamientos para una transición financiera ordenada”, precisó el subsecretario de Hacienda.

Para la agencia calificadora Fitch Ratings, una reforma fiscal serviría para compensar los apoyos financieros a Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque también descartó que pueda elaborarse en los próximos meses debido al periodo electoral para la presidencia de 2024.

Buscarán regulación en criptoactivos

Yorio Gonzéz añadió que en el último año de gobierno federal también se buscará darle más apoyo al sector de instituciones de tecnología financiera (fintech), sobre todo en la parte de criptoactivos, pues se trata de un ramo en constante crecimiento.

Destacó que en el caso de México aún no se ha tomado una política pública en cuanto al uso de estas divisas digitales, pero ya hay países como la India en los que se prohibieron o ya se empiezan a utilizar de manera cotidiana.

Sin embargo, precisó, lo más importante es que haya una regulación que pueda proteger a los usuarios y poder vincularlos con el resto del sector bancario del país.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Todavía hay un año de administración y podemos discutir con los gremios qué es lo que se tiene que hacer en términos de criptoactivos; lo más importante es más bien identificar una ruta de trabajo para ver lo que se puede hacer en el corto plazo”, concluyó el funcionario.