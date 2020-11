Pemex y CFE necesitan de la inversión privada: Perochena

Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesitan de capital privado para fortalecerse en el mediano plazo, afirmó Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

“En el sector energético es un poco miope ver un juego de suma cero, aquí suman ambas partes. No hay forma de fortalecer a Pemex y CFE si no es con inversión privada”, sostuvo durante la clausura de un foro organizado por la Americas Society Council of the Americas (Ascoa).

Uno de los principales ejes del presidente Andrés Manuel López Obrador es lograr la soberanía energética mediante el fortalecimiento de esas empresas para que puedan operar sin necesidad de algún capital privado, nacional o extranjero.

Para Antonio del Valle, fortalecer a las empresas productivas del Estado no significa que se tenga que desproteger o detener a la inversión privada, por lo que confió en que el paquete de inversiones que se presentará próximamente contenga obras de energía.

Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo en ese mismo evento que en las próximas dos o tres semanas se anunciará el nuevo paquete de proyectos de inversión con el sector privado, el cual incluirá proyectos del sector energético.