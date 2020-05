Permanencia de empleo será del 95%: Centrales obreras del país

Vienen días de definiciones. A poco más de 120 horas de que se termine el confinamiento social, las grandes centrales obreras del país, Congreso del Trabajo (CT), Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), no cuantifican los despidos. La permanencia del empleo va del 90 al 95%.

“Estamos en una etapa de muchas alternativas de solución, para evitar que se vaya la gente”, afirma el vicepresidente de Congreso del Trabajo, el abogado Reyes Soberanis Moreno.

“El número de despedidos, aún no está cerrado. Trabajamos en la reinstalación de muchos trabajadores y las negociaciones marchan bien”, comenta el secretario general de la CATEM, Pedro Haces Barba, que de sus mil 178 sindicatos confederados, lograron conservar el 92% del total de empleos.

El también líder de la COR, el abogado Soberanis, comenta en entrevista que “hay muchas empresas en paros técnicos; otras en suspensión de labores. No tenemos un número determinado de despidos”, y agregar que “será en junio, al término de la emergencia sanitaria que podremos tener una visión general, porque las empresas presentan propuestas, ajustes de jornadas y eso también va a implicar ajustes de trabajadores en algún lado; en otras, son paros escalonados”.

Manifiesta que “sí hay empresas que redujeron personal por los efectos del Covid-19”, pero insiste “todavía no están cuantificados. Estamos en ese proceso. Se siguen negociando muchos puntos”.

Foto: Cuartoscuro

En el caso de la COR, el empleo se mantiene en un 90%. “Es poco lo que se ha reducido hasta ahorita. Estamos negociando para que no se vayan. Acordamos jornadas escalonadas. Todavía no tenemos un resultado final. Estamos todavía en el proceso de negociación y de la etapa todavía de paro de las actividades no esenciales. Hasta que las empresas regresen a laborar, hasta que se activen al 100%, es cuándo tendremos que definir qué va a pasar realmente”, explica.

Esta Central Obrera Revolucionaria tiene un padrón de afiliados aproximado de 550 mil trabajadores, pero tenemos mucho de la economía informal. Son formales e informales. O sea, comercio tenemos mucho afiliado también.

Y respecto al Congreso del Trabajo, se está prácticamente en la misma situación. “No hay todavía una cuantificación de los despidos. “Estamos en una etapa de muchas alternativas de solución para evitar que no se vaya la gente. En general, representa a más de 15 millones de trabajadores. Es el órgano más representativo a nivel nacional. Estamos en el 95% de empleo, porque todavía no tenemos los datos específicos de las regiones. Vienen días de definiciones”, puntualiza.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Por otra parte, el secretario general de la CATEM, dijo que esta confederación se suma a la reactivación económica a través de la construcción del tramo uno del Tren Maya, con la firma del contrato de trabajo con la empresa Consorcio Lumat, Tramo 1. Esto permitirá afianzar al menos 80 mil empleos, durante el tiempo que lleve la construcción del tramo de Palenque, en Chiapas a Escárcega, en Campeche.

En el caso de la CTM, que agrupa a más de 2 mil federaciones de sindicatos, también se toman acciones para no perder empleos. Aún en emergencia sanitaria, es muy difícil cuantificar los despidos. Consideran que más que en las empresas se darán en los comercios; pero se defenderá a todos los afiliados, se comentó.