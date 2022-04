Pese a la pandemia, café en Chiapas se posiciona en el mercado: AMECAFE

A pesar del impacto del virus del SARS Cov2 (Covid-19) en la economía en los últimos dos años, los precios internacionales del café en los mercados mundiales están bastante buenos, aunque en este ciclo productivo no se alcanzó el volumen deseado, “los precios repuntaron a niveles extraordinarios pero la cosecha no estuvo tan benéfica o tan buena como en otros tiempos”, sostuvo el Coordinador Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Cadena productiva del Café (AMECAFE), Anuario Luis Herrera Solís.

Tuvimos buenos precios pero una merma significativa den la producción, los precios llegaron a 260 dólares por quintal de cien libras, unos 5 mil pesos el quintal, ahora anda en los 4 mil 300, 4 mil 500 y en algunas zonas muy competitivas en el país se ubica en los 4 mil 800, pero hubo momentos de 5 mil 200 o 5 mil 150, hay un sector organizado que vende a mejores precios en los 5 mil 400 o 5 mil 500 pesos, explicó.





Por ahora se mantienen arriba de los 200 dólares el quintal, ronda en los 215 o 220 dólares por suerte, esperemos que se mantengan cuando menos un año, en volumen se esperaban 4 millones de quintales en el país pero la estimación es de 3 millones 600 mil o máximo 3 millones 700 mil quintales.

Chiapas aporta de ese volumen total un 30 por ciento, un millón 080 mil aproximadamente, somos el estado más grande en producción del grano aromático con el mayor número de productores en el país con 170 mil, estamos terminando la cosecha, dentro de lo malo por la pandemia, es bastante aceptable el escenario del café, hay un factor también que no es nada agradable, la falta de mano de obra para la recolección de la cosecha, explicó Herrera Solís.





Con ello la cafeticultura de la entidad estaría ingresando a la economía estatal poco más de 237 millones 600 mil dólares, aunque nos ha hecho falta una mejor recolección, por alguna razón los jornaleros agrícolas procedentes de Guatemala no vinieron como en otros años, su presencia en este ciclo productivo fue en un porcentaje menor que en otros años, desde hace 3 o 4 años tenemos demanda de mano de obra y esto sí perjudica, enfatizó.

Herrera Solís sostiene que al final de cuentas se pudo hacer la recolección de la cosecha, con muchos problemas los productores pero lograron recuperar el grano, la mayoría del sector sí recolectó, en algunos lados se secaron los granos pero se cortaron aunque eso merma la calidad, pero finalmente se pudo.





Otro factor negativo es la inseguridad, al crecer el precio aumentó la inseguridad para los productores de café, en algunos lados sufrieron asaltos, intentos de homicidio, ha habido en Tapachula homicidios, por suerte no fueron tantos, solo hechos aislados pero es lamentable, no deja de ser impactante el problema, expuso el Coordinador Ejecutivo de la AMECAFE.

En el número de productores seguimos igual en Chiapas, en superficie son 240 mil hectáreas, pero lo más relevante es que ahora en la mayor parte de los productores del estado hay mucha conciencia de mejorar la calidad y vamos trabajando en el combate a la roya que sigue pegando a la economía de los productores, la estamos resarciendo con labores culturales y con la introducción de variedades resistentes y tolerantes y con mejor calidad en taza para conquistar nuevos nichos de mercado.

La cafetería nos están tratando bien, hay un auge de apertura de cafeterías en el país, en la Ciudad de México y en otras partes del país, incluso en el estado, vamos mejorando la comercialización y hay que buscar mejor destino que paguen mejores precios, sobre todo, la especialidad, la Marca Chiapas tiene reconocimiento en el extranjero, destacó.





La AMECAFE realizará en concurso internacional La Taza de Excelencia Teotihuacán con la participación de los mejores cafés de México, Chiapas se ha llevado por segundo año consecutivo el primero, segundo y tercer lugar, y este año no nos debe ir mal, vienen los productores con sus marcas, asistirán catadores internacionales de empresas compradores en busca de los mejores cafés, la premiación será el 20 de mayo, explicó.

Sin duda que sigue haciendo deuda del Estado Mexicano con el café, estamos recibiendo los productores 6 mil 200 al año, comparado con la gran necesidad no es mucho, en vez de nada algo es, debería haber apertura a proyectos productivos, a la escucha de las necesidades para darle rumbo a lo que se necesita, hay necesidad, sobre todo, atender la renovación de cultivos, mejorar las plantaciones con variedades de mejor calidad, promoción del consumo interno local, nacional e internacional, desde hace 4 años no se siembran nuevas variedades, no es responsabilidad exclusiva del estado Mexicano, los productores vamos consolidando nuestros propios proyectos, puntualizó.