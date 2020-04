Plantean a empresarios acercar propuestas a gobierno locales

Ante la poca respuesta del gobierno federal a las propuestas de la iniciativa privada para hacer frente a la crisis por el Covid-19, analistas, funcionarios y académicos coincidieron que los empresarios deben plantear sus estrategias con gobiernos estatales y municipales para impulsar la reactivación económica por regiones.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó la importancia de actuar no sólo con el gobierno federal sino, reencontrar caminos de vinculación con otros ordenes de gobierno, como estatal y municipal.

“Parece que tenemos la costumbre de focalizar nuestros llamados con el ámbito federal, pero hoy nos debemos enfocar en otros”, dijo el empresario como conclusión de la mesa Recuperación en el mediano y largo plazo, dentro de la Conferencia Nacional de la Recuperación Económica, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los líderes y expertos que participaron en esta mesa de pluralidad #AvanzandoJuntosYEnPaz aportando sus reflexiones y propuestas para lograr la recuperación de México en el mediano y largo plazo. pic.twitter.com/sXlNI6lOhW — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 29, 2020

Durante el evento virtual, Eduardo Sojo, director del Laboratorio de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), enfatizó que durante años y casi de “manera natural”, los sectores privados han buscado apoyos en el gobierno federal, pero “dadas las circunstancias actuales” la iniciativa privada está obligada a replantear soluciones desde lo local.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, calificó como una “pérdida de tiempo” buscar el apoyo federal, por lo que también hizo un llamado a buscar soluciones locales para el impulso de la economía una vez que pase la crisis sanitaria.

En el tema coincidieron Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, quien llamó a cambiar “el foco de atención” y fortalecer la agenda de acercamiento del sector empresarial con los poderes legislativos federal y locales, así como el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien señalo que “haga o no el Estado su parte, los demás tenemos que hacer la nuestra”.

Durante la conferencia, analistas como Jorge Castañeda, Agustín Basave y Salomón Chertorivski, apuntaron que la reactivación económica posterior a la contingencia por la pandemia requiere de esfuerzos articulados dese el gobierno federal hasta proyectos locales.

En México quedó claro que la red de protección social no estuvo a la altura. Lo más importante al salir de la crisis será un rediseño completo de esta estructura de protección: @JorgeGCastaneda #AvanzandoJuntosYEnPaz pic.twitter.com/9ei00HSGTz — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 29, 2020

Incluso, oradores como el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, Rafael Fernández de Castro, el académico del Tec de Monterrey, Ignacio de la Vega, y la legisladora Vanessa Rubio, destacaron que el emprendimiento será una manera de retornar a la situación economía previa a la pandemia.

Jorge Suárez Velez opinó que el “nuevo orden económico” posterior a la crisis sanitaria ofrece oportunidades al país que pueden aprovecharse a través del emprendedurismo. Incluso sugirió la atracción de capital humano altamente capacitado proveniente de otros países aprovechando la migración, como lo hizo Estados Unidos.

El apoyo al emprendimiento, indicaron los analistas, sería un generador de empleo que va a apoyar diversificación de la economía en México.

Es de enorme importancia fomentar el emprendedurismo y la capacidad de generar nuevas empresas. Y pensando out of the box, una oportunidad para México es atraer migración profesional: @jorgesuarezv #AvanzandoJuntosYEnPaz pic.twitter.com/udWy3Pj0Z9 — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 29, 2020

Académicos como Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y María Amparo Casar, enfatizaron su preocupación por que el gobierno respete la división de poderes y el Estado de Derecho, como uno de los principales incentivos para garantizar la democracia y atraer la inversión al país.

La mayoría de los más de 30 expositores invitados a la mesa del CCE y Coparmex coincidieron además que el gobierno debe reorientar recursos, incluso de proyectos como la refinería de Dos Bocas, a fortalecer el sistema de salud.

En tanto, el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, advirtió sobre el riesgo de perder la viabilidad de las cadenas de suministro de la región debido a la falta de coordinación entre los gobiernos para el reinicio paulatino de la actividad en algunas industrias.

Hay dos grandes desafíos para el fortalecimiento de la relación económica EU-MEX a medida que emergemos del #COVID: reinventar las cadenas de suministro e implementar el #TMEC: @EAnthonyWayne #AvanzandoJuntosYEnPaz pic.twitter.com/cC2il6aA4P — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 29, 2020

Recordó que el gobierno federal ordenó el cierre de fábricas de piezas e insumos para sectores importantes de la economía estadounidense, como la automotriz, la aeroespacial y la de alimentos, al no considerarlas actividades esenciales.

“El problema es que pone en duda la viabilidad de las cadenas de suministro de América del Norte”, destacó.

En ese sentido hizo un llamado a la coordinación esto con miras a la próxima entrada en vigor del T-MEC el próximo 1 de julio.

