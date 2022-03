¿Sabes cuanto pagar al SAT por un auto nuevo o usado este 2022?

Muchas personas que tienen el deseo de comprar un auto realizan una planificación económica para ahorra previamente y realizar la compra o también el poder organizarse para poder adquirir el auto y pagarlo a plazos, de manera que este no afecte tanto la economía de alguien, al momento de realizar esta planificación no se debe dejar de fuera los impuestos a pagar pues en muchas ocasiones es un gasto que no se toma en cuenta y termina afectando la planificación.

A partir de la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó las cuotas que las personas deben pagar por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), este es un impuesto al consumo el cual se cobra al momento de la enajenación de un vehículo nuevo.

Los costos oscilan desde los 6 mil pesos hasta los 30 mil pesos, estableciéndose de la siguiente manera: Si adquieres un auto de valor entre 313 mil 163 pesos y 375 mil 795 pesos el impuesto a pagar sería de 6 mil 263 pesos; Los vehículos que cuesten entre los 375 mil pesos y los 438 mil 428 pesos pagarán un impuesto de 9 mil 394.

Los vehículos que tengan un valor entre 438 mil 428 pesos y los 563 mil 693 pesos el impuesto será de 15 mil 658 pesos, mientras los autos que rebasen los 563 mil 693 pesos pagarán un impuesto de 34 mil 447 pesos. En caso de que el precio del automóvil supere los 864 mil pesos, se reducirá del monto del impuesto. Mientras que si decides comprar un auto usado el vendedor de este deberá notificar al SAT para que esta dependencia sea la encargada en aplicar el impuesto.

En caso de que el precio del auto usado no supere los 105 mil 303 pesos que es el similar a tres unidades de medida y actualización (UMA) no es necesario pagar impuestos según el artículo 93 de la Ley del Ingreso Sobre la Renta (LISR)