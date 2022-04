¿Sabes qué es una criptomoneda y cómo funciona?

La criptomoneda en sí es un dinero digital o sea que no hay dinero en físico y todo es en línea, a su vez también la podemos llamar moneda virtual o criptodivisa éste nombre se le denomina así porque utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pagos seguro puesto que estas técnicas de cifrado sirven para regular la generación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos.

¿Que piensa la sociedad de las criptomonedas?

De acuerdo con el tema de PayPal y el proceso de digitalizaciones de las monedas vienen siendo muy importante para nosotros porque tiene parte de las tecnologías y las inversiones.

La persona lo ve como un modelo de inversión a la parte que ya conocen, lo que buscan hacer es facilitar el acceso a los pagos y a facilitar el manejo de dinero; las mas beneficiadas son las empresas públicas puesto que de un año para acá han subido los inversionistas ya que hay muchas empresas en México haciendo lo mismo.

¿Es seguro?

Cabe destacar que no hay mayor seguridad al momento de hacer uso de este dinero digital puesto que no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones debido a que se usa una base de datos descentralizada para el control de estas transacciones a lo que se le conoce como Blockchain.

El blockchain es la que permite transferir datos capitales de una manera completamente segura gracias a lima codificación y encriptación sofisticada siendo esta una nueva realidad quien promete cambiar para siempre el modo en el que gestionamos nuestra información.

Pero uno de los factores no favorables de dicha herramienta es que no tienen la consideración de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas lo que conlleva a que como no estan cubiertas por mecanismos de protección al cliente al momento que haya una perdida, las autoridades no podrán actuar ni amparar al cliente.

Según es un sistema que no puede ser hackeado pero no tienen la certeza ni al cien portento con esto, ni con la seguridad de sus clientes; el valor de la criptomoneda es de constante cambio y es ahí en donde en lo personal me crea mas inseguridad acerca de esta herramienta dígital y solamente queda esperarnos a obtener más beneficios de seguridad para concretar que es un movimiento de suma importancia para el futuro.