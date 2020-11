Subejercicio en salud acumula 21 mil mdp

Hasta septiembre, el gasto que se destina para la atención médica por parte del gobierno federal presentó un subejercicio de 21 mil millones de pesos.

Esto es 11 veces el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2020.

Xhail Balam, investigadora del Programa de Gasto Público y Obra Pública de México Evalúa, señaló que cuando se presenta un subejercicio o se gasta el recurso público de una manera más eficiente, con los mismos servicios y con la misma calidad o incluso mejor, o bien, se hace un uso ineficiente.

“Estamos viendo que salen papás con niños con cáncer diciendo que no hay medicamentos, vemos a los médicos haciendo protestas porque no tienen los insumos necesarios. Entonces ahí se refleja que el Gobierno no gasta de una manera más eficiente, no cumple con lo que debe de ser, que es brindar el derecho a la salud de calidad a los mexicanos”, comentó a El Sol de México.

De acuerdo con el seguimiento números del erario, al cierre del tercer trimestre en este año, el subejercicio fue de cinco por ciento y se presentó en la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las Secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).

El gasto en salud que se destina a la atención médica al tercer trimestre de 2020 fue de 422 mil millones de pesos, lo cual representa un avance de 62 por ciento con respecto a lo aprobado.

De entre todas las dependencias federales el ISSSTE fue la que mayor subejercicio presentó con un subejercicio de 10 por ciento, mientras que en la SSa fue de uno por ciento y en el IMSS de 0.5 por ciento.

En las fuerzas armadas la Sedena tuvo un subejercicio de dos por ciento, mientras que la Semar gastó 12 por ciento más de los previsto.

MEDICAMENTOS, EN LO QUE MENOS SE GASTÓ

Según las cifras de transparencia presupuestaria, se observó menor gasto ejercido en la compra de medicamentos al encontrar que hubo un subejercicio de 11 por ciento, seis mil 100 millones de pesos.

Hasta septiembre, las dependencias de salud debieron gastar 53 mil 700 millones de pesos en medicamentos y sólo utilizaron 47 mil 600 millones de pesos, los cuales se utilizan para medicinas y suministros médicos y de laboratorio, entre otros.

El ISSSTE también fue la institución con mayor subejercicio, al dejar de gastar 53.9 por ciento de sus recursos para adquirir medicamentos.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Max Diener, profesor del Tec de Monterrey y exprocurador Fiscal de la Federación, advirtió que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que los funcionarios que deliberadamente realicen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos podrán ser sancionados por la Secretaría de la Función Pública.

Así mismo, si no cumplen con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta ley y el Decreto de Presupuesto de Egresos.

El exprocurador también resaltó que el artículo 32 de esta ley permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reorientar los recursos que no se utilicen al cabo de un trimestre, sin que esto aplique al IMSS, por la naturaleza tripartita de sus recursos aportados por patrones, trabajadores y gobierno, que igual cuenta con un mecanismo similar que determinan sus órganos internos.

“Lo que correspondería es dar señales muy claras, porque si no pasa nada entonces se fomenta el que se estén generando este tipo de cuestiones y en medio de una pandemia suena verdaderamente muy delicado que haya subejercicios en el sector cuando lo que se requiere son recursos adicionales y un ejercicio más eficiente”, concluyó.