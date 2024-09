Pizza Hut agrega IA a su menús

Comer una rebanada de pizza es más que probar un pedazo de masa con salsa, queso y carne. Para Pizza Hut es toda una revolución tecnológica y de sabores que espera ganar con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

A más de cinco décadas de operar en el país, la empresa continúa renovándose e innovando en cada especialidad, al tiempo que busca expandir su presencia a nivel nacional, de acuerdo con Juan Luis Bueno, director general de Pizza Hut en México.

“México es el país donde probamos todo para exportarlo a otros países en donde operamos. Hasta que no está bien cocido no lo sacamos al mercado, aquí hacemos las masas, sembramos chiles y diseñamos las especialidades que le han dado la vuelta al mundo”, dijo el directivo en entrevista con El Sol de México.

Igual que hace 55 años, los planes de la empresa a largo plazo son agresivos y buscan conquistar los paladares de los mexicanos. El ejecutivo recordó que para el resto de 2024 invertirán 100 millones de pesos para la apertura y remodelación de sucursales.

Los objetivos son llegar a 300 sucursales a finales de año y duplicar este número para el próximo lustro. La apertura de nuevas tiendas está programada en plazas comerciales y aeropuertos del país.

Actualmente, Pizza Hut tiene 285 tiendas en México. Para los próximos meses también se tiene previsto remodelar ocho puntos de venta.

Al cierre del segundo trimestre, la marca reportó un total de 19 mil 864 restaurantes en los 110 países en donde opera, desde los 19 mil 242 registrados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el reporte financiero de su matriz Yum Brands Inc.

Los ingresos totales durante este periodo ascendieron a 239 millones de dólares, frente a 242 millones de dólares reportados en el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, Pizza Hut fue la tercera línea con los mayores ingresos de Yum Brands, sólo por detrás de KFC y Taco Bell.

En México, la empresa trabaja bajo el modelo de franquicias, en donde brinda asesorías personalizadas para que cada sucursal pueda operar sin complicaciones, además de contar con el apoyo de socios estratégicos y proveedores.

Juntando la experiencia de Pizza Hut a nivel mundial y la necesidad de mantenerse vigente en el mercado, la firma busca migrar hacia la omnicanalidad en favor de sus consumidores para que comer una rebanada sea más fácil de lo previsto.

“Adaptamos la tecnología para que la interacción de los clientes sea de la manera más sencilla posible, que puedas pedir en una página web, desde el celular o en sucursal y te lleves un buen sabor de boca”, apuntó Juan Luis Bueno.

Nunca sin sacrificar la calidad, detalló que están explorando herramientas con IA para mejorar la atención de los consumidores a través de chats inteligentes o análisis de consumo en sucursales.

“Desde hace tiempo hemos hecho pruebas con diferentes inteligencias, pero esto va a cambiar muy rápidamente. Literalmente, lo que estamos estableciendo ahorita, veremos cómo ha ido evolucionando para el siguiente año”, precisó.

Recordó que las nuevas tecnologías de IA son parte importante de la industria de alimentos, pues no sólo sirven para conocer patrones de consumo o hacer más eficientes las operaciones de una empresa, sino para conectar con proveedores y reducir costos, entre otros beneficios.

“Aquí hasta que no se cocine bien, no estamos tranquilos. Cualquier ingrediente o innovación de Pizza Hut toma de seis a ocho meses, no hacemos nada por salir rápido, debemos ser cautelosos y entender qué es lo que le gusta a la gente”, abundó el directivo.