Usuarios piden más apps de salud mental

Los usuarios de nuevas tecnologías quieren que las empresas desarrolladoras de apps y dispositivos ofrezcan más herramientas o funciones enfocadas a la salud mental.

Una encuesta a cinco mil usuarios en cinco países (Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, India y China) en abril pasado, aplicada por la británica Pearson, encontró que 85 por ciento de los usuarios entre 16 y 70 años muestra interés en este tipo de herramientas, principalmente tras los impactos de la pandemia.

“En los últimos años la tecnología cobró mayor relevancia en la vida de las personas, por lo que hoy la discusión se centra en que los beneficios de esta también impacten y mejoren la vida de las personas”, dice el reporte titulado Global Learning Survey de la plataforma británica que desarrolla soluciones para la educación en 80 países, incluido México.

Para Gabriela, una usuaria de apps, la tecnología ha sido una aliada en los meses de encierro, ya sea a través de las redes sociales con las que ha mantenido contacto con amigos y familiares, las plataformas de streaming para entretenerse y, últimamente, algunas apps de ejercicios mentales.

“Sí siento que me ha ayudado a combatir la ansiedad, sobre todo porque puedo ponerme a leer o a ver una película, pero de pronto me siento agobiada. Estas herramientas me ayudaron a sobrellevar el encierro”, dijo a El Sol de México.

Diagnostico de App medicos / Rafael Ramírez

El documento de Pearson indicó que 40 por ciento de los usuarios reconoció pasar más tiempo del debido en redes sociales a raíz de la pandemia.

Pese a esta alta demanda, solo un tercio recurre a plataformas digitales cuando siente estrés, tristeza o ansiedad, lo cual es una cifra elevada si se considera que solo nueve por ciento de las personas en esta situación acude a un profesional o terapeuta de forma presencial.

La Organización Mundial de la Salud señala que la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó 25 por ciento durante el primer año de la pandemia. A la fecha, calcula casi mil millones de personas con un trastorno mental, y que uno de cada cien fallecimientos de adolescentes ocurre por suicidio.

Pearson destacó la relevancia de atender la salud emocional de trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

“Si bien la tecnología ha acercado a las personas a nuevas formas de trabajo y de aprendizaje, lo cierto es que las empresas e instituciones educativas no deben olvidar que la prioridad hoy es el bienestar de las personas”, afirmó Berenice López Hernández, directora regional de Recursos Humanos para Pearson en América Latina.

El reporte indica que 85 por ciento de trabajadores espera que sus empleadores se ocupen de su salud mental y bienestar, mientras que nueve de cada 10 padres piensan que las escuelas deberían desempeñar un papel más activo en enseñar a sus alumnos a atender estas cuestiones. Siete de cada 10 señalaron que la tecnología les ha brindado la posibilidad de aprender algo nuevo.