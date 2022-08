Alfonso Herrera y Paulina Gaitán muestran un amor extremo en cinta

Es uno de los actores más conocidos de México gracias a un baile que realizó de niño y que se volvió viral. Tomó algunos proyectos que lo llevaron a la fama, sin embargo, ésta lo traspasó.

En su siguiente película, Iñaqui tendrá que trabajar con Flor, una standupera, sin conocimientos de actuación, pero que está ahí sólo por la relación sentimental que mantiene con el director de la cinta.

Aunque en un inicio Iñaqui se molesta por la inexperiencia de Flor y ella por el egocentrismo de él, ambos encuentran algo que los atrae y poco a poco nace un amor mutuo.

Flor queda cautivada con el lado romántico de Iñaqui, acepta comprometerse, pero tiempo después se da cuenta que sus prioridades son otras y que ese hombre del que se enamoró ¡sólo era un personaje!

Esa es la premisa de la cinta Me casé con un idiota, protagonizada por Alfonso Herrera y Paulina Gaitán, bajo la dirección de Batán Silva, ya disponible en la plataforma ViX+.

“La reflexión de la película es que cualquiera puede darse una segunda oportunidad, invita a no cerrarnos automáticamente cuando la gente comete errores porque a veces no necesariamente lo hace para lastimar al otro, sino tiene otra connotación.

“Se trata un poco de eso, de soltar, de disfrutar, de amarse, darse esa segunda oportunidad y si no funciona, no funcionó, pero mínimo no te quedaste con la espinita”, afirmó Gaitán en entrevista.

Iñaqui vive en su propio mundo, su máxima preocupación es no perder masa muscular, ni dejar de ser ese estereotipo de chico guapo, lindo, conquistador. Cansada de la superficialidad de su esposo, Flor decide desahogarse por medio de una rutina de stand up donde revela que, en efecto, se casó con un idiota, frase que Iñaqui escuchó sin que la joven se dé cuenta.

“El mundo del stand up es otra cosa, uno de repente cree que es sencillo subirse a un escenario, hablar de uno mismo y reírte de ti, pero la verdad es que es muy complicado, respeto mucho el mundo del stand up y después de haber hecho a Flor, este personaje que arranca con esto y encuentra una escapatoria, donde descubre ese lugar en el que puede escupir lo que piensa, ser real, me di cuenta que es bastante difícil”, indicó la actriz.

UNA REFLEXIÓN PROFUNDA

El actor apuesta por ser una mejor persona, ayudado por la guionista de la cinta de época que protagonizó con Flor, quien acepta escribir una nueva historia con Iñaqui como protagonista, siendo el hombre más romántico, pero al final, sigue siendo un personaje, al menos para la percepción de Flor.

Para Patricia Reyes Spíndola, quien hace el papel de la guionista, la cinta “es la reflexión del amor, lo que hace él por amor, que es capaz de mandarse a escribir un guión -que seguramente le cobré caro-, para recuperar a Flor. Más que mensaje, creo que es una comedia inteligente porque uno piensa que la comedia no te hace reflexionar, pero yo creo que, entre broma y broma, la verdad se asoma” señala.

“Estos personajes que se la pasaban actuando dentro de la actuación, lo único que querían era llegar a estar juntos, que se lograra eso porque de verdad se habían enamorado”.

Incluso, tocando el tema del stand up que se maneja durante el filme, la actriz de 69 años aseguró que es “una experiencia padrísima”, pero un gran reto, sobre todo luego de que ella misma realizara una rutina con el tema del cáncer que padeció.

Eso refleja la versatilidad que tiene como artista y su capacidad de adaptarse a las nuevas formas de comunicación, de comedia y de realización de contenidos.

“Le doy gracias a Dios y al universo todas las mañanas por mantenerme vigente, me gusta mi trabajo, amo lo que hago y en cada trabajo trato de dejar algo sembrado para que me vuelvan a llamar y por eso sigo activa desde hace 52 años”, comentó Reyes Spíndola.