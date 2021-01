Así reacciona Vicente Fernández Jr. tras escándalo de su padre

El cantante Vicente Fernández se encuentra en el ojo del huracán tras viralizarse un video en Tik Tok en donde se ve cuando toca uno de los senos de una joven fan que le había pedido una fotografía junto con su familia, situación ocurrida hace cinco años en el rancho Los Tres Potrillos.

El tema no pasó desapercibido durante la conferencia de prensa de Vicente Fernández Jr. para anunciar su candidatura como diputado local en Jalisco por el Partido Encuentro Solidario (PES).

➡️ Nath Campos revela abuso sexual por parte de Rix; esto responde el youtuber

Sin embargo, el hijo del Charro de Huentitán no quiso hablar sobre el escándalo: “Si quieren entrevistar, no soy la persona que deben de entrevistar, porque no puedo solucionar o responder por algo que yo no hice”.

“Yo no estuve ese día, yo no estoy en el video, yo no estoy en la foto, algo de lo que me enseñaron en mi casa es no hables de lo que no sabes. Yo no soy quien les puede contestar una duda de la que yo no participé”, refirió.

En su momento, Vicente Fernández saldrá a aclarar escándalo de hace 5 años



Lee más aquí ➡️ https://t.co/6I2aNQBap2



📹 @JosAurelioMaga1 pic.twitter.com/bB6GKd375E — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) January 23, 2021

Sin embargo, pidió tomar en cuenta la trayectoria de su padre: “Se me hace muy contradictorio que tomen en cuenta algo que agarran como punta de iceberg y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo, de 50 años de que no se necesita publicitar, qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores que ya son parte de nuestra familia”.

Mi padre es mi padre y seguirá siendo como es

Además, dijo que no está justificando “en ningún momento ningún hecho, si se dieron las cosas como se menciona y con el respeto que me merecen como damas, así será, pero están revolviendo las cosas, pero como personas y como damas tienen toda la razón, toda la población, no solo la de Jalisco, soy feminista y siempre no han enseñado a respetar tanto mi padre y madre a una dama”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CERIANI (@javierceriani)

Esta misma postura ya había mostrado el también cantante en una entrevista con el programa Un Nuevo día, de Telemundo, donde afirmó que no es vocero de la familia Fernández.

“No tengo nada que decir. En los medios y las redes sociales nunca me pongo ni a revisar comentarios porque no me interesan", declaró.

➡️ Estoy vacunado, soy del IMSS: joven se niega a usar cubrebocas en Metro y agrede a policías

Cuestionado sobre si piensa que su papá sea incapaz de tocar a una fan o que se han malinterpretado las cosas, respondió: "No soy vocero de la familia, pregúntele a él. No puedo hablar de lo que no vi. Podrían ser miles de cosas, pero yo no puedo hablar de lo que no vi. Yo no soy el cuerpo del delito ni vocero de la familia".

Más escándalos

Cabe mencionar que no es la primera vez que a Vicente se encuentra en el ojo del huracán, pues en octubre de 2018 circularon en internet unas fotos donde se le muestra besando en los labios a una chica 50 años menor que él.

Días antes de este acontecimiento, también se generó una especulación sobre un video musical de “Don Chente”, en el que aparece una joven protagonizándolo al lado del artista, con una notoria diferencia de edades.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Lo que llamó la atención de los usuarios fue que en el clip la modelo aparecía sentada en las piernas del charro, acto que causo que los fanáticos del artista cuestionaran si debió aparecer en el videoclip.

Por si fuera poco, Don Chente generó gran polémica cuando en 2019 declaró que rechazó el trasplante de hígado por si el donante "era homosexual o drogadicto".

Recientemente también se afirmó que Don Vicente y sus hijos Alejandro y Gerardo ya recibieron la vacuna anticovid, aun cuando no les corresponde de acuerdo con el plan de vacunación del Gobierno federal.





|| Con información de Víctor Manuel Ramírez Álvarez / El Occidental y Mary Carmen M. Ávila / El Sol de Puebla ||