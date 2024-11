Bárbara de Regil y Alejandro de la Madrid buscarán el amor verdadero en Lalola

Convertido en un hombre dentro del cuerpo de una mujer, en su segunda temporada, “Lalola” tendrá que buscar el amor verdadero para revertir el hechizo por el que cambió de identidad en el arranque de la historia, que debutó en febrero.

“Es de las series más divertidas que he hecho”, comentó Bárbara de Regil en entrevista con El Sol de México. “La segunda temporada se deja ir, ya no tienes que plantear nada. No tienes que ver a ‘Lola’ reconociendo que tiene partes del cuerpo que no tenía… aquí empieza la comedia”, añadió la actriz.

La protagonista está empecinada en buscar a alguien que con su amor verdadero le brinde la posibilidad de cambiar su identidad, luego de que cuando era hombre, su novia le puso un hechizo que la hizo mujer. Es ahí donde su amigo “Gastón”, interpretado por Alejandro de la Madrid, revela sus intenciones de conquistarla.

“‘Gastón’ va por todo. Va a hacer lo que tenga que hacer y que gane el mejor”, adelantó el actor entre risas. En esa dinámica, De la Madrid aseguró que la comedia formará parte fundamental de la trama.

“‘Gastón’ hace cosas muy divertidas. Esta segunda temporada explotó en diversión, en improvisación, en risas, en ocurrencias. Ya teníamos a los personajes mucho más agarrados, entonces pudimos disfrutarlo mucho más, porque esta serie fue para eso”, añadió.

Por otra parte, para el actor, “Lalola”, que también tiene en el elenco a Alexis Ayala, Gonzalo García Vivanco y Cynthia Klitbo, le ha dejado un razonamiento que va en contra de lo comúnmente aprendido en la sociedad en cuanto a cómo deben ser las características que definan a un hombre o una mujer.

“Creo que tiene muchas cosas con las que crecimos todos, de que el hombre no llora o que se comporta de cierta manera con la mujer. Es una circunstancia dentro de la ficción que te puede llevar a reflexionar, pero que no está puesta aleccionadoramente”, mencionó De la Madrid, quien también hizo hincapié en el estilo único de esta serie, que si bien se inspira de una telecomedia argentina emitida en 2007, la versión mexicana le pone algo diferente.

“Se basa un poco en la anécdota, pero no tiene nada que ver. Los textos y la manera en la que lo abordó Bárbara, me parece que no hay ninguna similitud. Las historias están contadas, es la manera de cómo las cuentas lo que hace la diferencia”, dijo.

La segunda temporada de “Lalola” se estrenará este 8 de noviembre por el servicio premium de VIX.