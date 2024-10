Bertha Navarro recibe El Ojo en el FICM 2024

Morelia.- A sus 82 años, la productora Bertha Navarro, quien es conocida por haber impulsado la carrera del cineasta Guillermo del Toro, ya tiene planeada su siguiente película, la adaptación del libro Balas de Plata, de Élmer Mendoza.

Aunque reconoce que ya no tiene la misma energía, buscará la manera de levantar y estrenar la cinta, ya que adquirió los derechos de ese libro, así como de algunos títulos más de Mendoza.

“Hace como dos años empecé a trabajarlo, fue un ir y venir entre si lo hacíamos serie o no, pero ahora decidimos hacerlo película, y ya está muy cerca”, afirmó Navarro en entrevista con El Sol de México.

“Élmer es un gran escritor y es el único escritor policiaco en México que realmente brilla, porque en la literatura no era un tema, pero él lo ha desarrollado con una calidad muy grande”, agregó.

El rodaje de la cinta se tiene previsto realizarse próximamente en locaciones de Sinaloa, bajo la dirección de Alejandro Springall, con quien colaboró en el filme Sonora (2018).

“He trabajado mucho con Springall como productora, hicimos Sonora y haremos esta otra cinta, es como de mi familia, ya tenemos un trato de conocernos, desde hace muchos años y también hay otras opciones que me interesan, pero también tengo que asumir que ya no tengo tanta energía como la tenía antes”, sostuvo.

Bertha Navarro, quien sin estudios en cinematografía se convirtió en una de las productoras más importantes a nivel mundial, recibió un homenaje en la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), así como El Ojo, que es un galardón destacable, que reconoce la trayectoria y el legado en la industria cinematográfica de los profesionales en diversas áreas.

La productora Bertha Navarro develó su butaca en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2024. Foto: Fernando Maldonado / El Sol de Morelia

“Agradezco muchísimo a este festival, es tan importante porque es donde más veo películas, veo lo que se está haciendo, es un espacio fundamental, desde este espacio, las películas crecen, se contactan con otras instituciones, productores, exhibidores, es tan fundamental el festival de Morelia que agradezco mucho que sea una realidad.

“Me siento muy feliz y agradecida y mientras pueda seguiré por aquí haciendo algo. Guillermo del Toro me quería llevar con él, para ser su productora, pero le dije que no, porque creo que me necesitan más acá, le dije: ‘tú ya despegaste’, pero yo los necesito a ustedes, los necesito como público”, comentó Navarro sobre el escenario tras recibir su presea y develar la butaca con su nombre.

Navarro nació un 27 de abril de 1943, en la Ciudad de México. Cuenta con más de una treintena de títulos en su haber como productora. Fue en 1972 cuando debutó con la cinta “Reed, México Insurgente”.

Una de las relaciones más importantes laborales que ha tenido es la mancuerna con el tapatío Guillermo del Toro. Comenzó con Cronos en 1992, le siguieron El espinazo del diablo (2001), y El laberinto del fauno (2006).

“La primera vez, Guillermo me mostró el guion y me encantó, era mucho más allá que el cine de terror y él apenas era un jovencito, tenía como 24 años y con un talento padrísimo. ‘Pinocho’, que yo sé que la quería hacer hace mucho, la hizo y es una maravilla, hay un respeto hacia Del Toro, él se ha ganado ese respeto.

“‘El laberinto del Fauno’ es una de las más maravillosas que hemos hecho, después le dije que ya no (sería su productora) porque soy más útil acá, yo meterme con esa otra industria me daba como algo, así que no fui”, comentó Navarro.

Actualmente se dedica a la producción y restauración de algunas cintas, gracias a una alianza entre Estados Unidos e Inglaterra. Cronos, por ejemplo, ya está restaurada, por lo que buscará promoverla.

“Sí he batallado a lo largo del tiempo, pero para mí el ‘no se puede’, no existe, soy muy luchona, fui joven en esa época de los 60, 70, éramos muy activos y creo que cada vez más se consolida el cine.

“Hay una formación de cine mucho más grande, muchos técnicos, hay grandes fotógrafos, gente valiosa en la industria del cine en México, realmente una calidad que no le pide nada a ninguna otra cinematografía”, finalizó.