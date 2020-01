Billie Eilish arrasa en los Grammy

Sin pronunciamientos por las denuncias de corrupción y acoso sexual en contra de sus extitulares, la Academia de la Grabación realizó su 62 entrega de premios, ceremonia en la que Billie Eilish, con tan sólo 18 años consagró su carrera con cinco premios.

Mejor Artista Nuevo, Canción del Año, por Bad Guy, Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por When we all fall asleep, where do we go, Grabación del Año Bad guy, son las categorías en las que la cantante triunfó la noche de los Grammy.

Sin embargo Lizzo, la más nominada con ocho menciones, hizo lo propio al ganar en tres categorías como Mejor Presentación R&B Tradicional, Mejor Álbum Urbano Contemporáneo y Mejor actuación solista pop.

Con Alicia Keys como presentadora, las actuaciones más emotivas de la noche fueron las de Demi Lovato quien cantó Anyone y el homenaje que Camila Cabello le hizo a su padre con su canción First man de su álbum Romance.

Ariana Grande no se quedó atrás, pues aunque no se llevó ninguno de los cinco Grammys a los que estaba postulada, deleitó al público con una mezcla de sus canciones Thank you, next, Imagine y 7 Rings sinfónico.

Lil X Nas, uno de los artistas nuevos más nominados del evento, presentó su éxito Old town roads acompañado de BTS, Billy Ray Cyrus y Diplo, mientras que Tyler, The Creator hizo temblar el escenario con su interpretación You magic wand.

Completamente de blanco y rodeada por primera vez de bailarines hombres, la catalana Rosalía llevó a cabo su primera actuación en estos premios internacionales, para mostrar un poco de su flamenco con Juro que, la canción que la catapultó a la fama Malamente.

La española se hizo acreedora a su primer Grammy con su ya multipremiado disco El Mal Querer, al recibir el reconocimiento a Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo, mientras que Sanz obtuvo el premio a Mejor Álbum Pop Latino por #ELDISCO.

Por su parte Mariachi Los Camperos ganó Mejor Álbum Regional Mexicano, mientras que con su álbum Opus, Marc Anthony empató con Aymée Nuviola por su disco A journey through cuban music.

Para la música electrónica, los ingleses The Chemical Brothers, se hicieron acreedores a dos Grammy, Mejor Grabación Dance con su canción Got to keep on y Mejor Álbum Dance/Electrónico por su disco No Geography.

Gary Clark Junior fue uno de los más reconocidos de la noche, con tres fonógrafos dorados por This land como Mejor Canción del año, Mejor Presentación de Rock del año y Mejor Álbum Contemporáneo de Blues.

Tool obtuvo el premio a Mejor Performance de Metal por 7empest, mientras que el álbum Father of the bride de The Vampire Weekend se posicionó como Mejor Álbum de Música Alternativa.