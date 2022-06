Camilo se inspira en su hija y se prepara para su gira en México

A casi dos meses de haberse convertido en padre, al lado de su esposa Eva Luna, Camilo se siente más inspirado que nunca, y sus composiciones reflejan todos los sentimientos que tiene en esta etapa de su vida.

Para su nuevo disco, el cual está programado para lanzarse en los próximos meses, planea compartir más sobre esta faceta, a través de la música.

"Todos somos personas diferentes cada día, y la creatividad en mi oficio de inmortalizar sentires a través canciones va cambiando siempre, nada me ha cambiado tanto como recibir a Índigo (su hija)”, declaró a El Sol de México en conferencia.

“No hay nada en mi vida que no refleje ese sentir, no hay ninguna pieza creativa que no esté permeado por ese sentir, y por supuesto que este álbum no sólo refleja eso, sino que es fruto de eso mismo", agregó.

El cantante señaló que ahora no tiene palabras para describir lo que siente por Eva Luna, pues verla convertirse en madre fortaleció el amor y respeto que siente por ella.

Con respecto a su rol como padre, reconoció que la paternidad es una tarea compleja, que nadie está preparado para llevar a cabo, pero confía que el amor, el tiempo y las enseñanzas de sus padres y sus suegros le darán las herramientas para ser su mejor versión ante su hija.

"No me siento capacitado para ser un papá como el mío o el de Eva Luna (Ricardo Montaner), eso se va aprendiendo con el tiempo, pero sí me siento capacitado para amar con todo mi corazón, y desde ese lugar me siento seguro de la relación que tenemos, aprendiendo todos los días de ella".

Llega con un show renovado

Camilo se dijo listo para el arranque de su tour De adentro pa fuera, este 2 de junio en la Arena Ciudad de México, a poco menos de seis meses de haber concluido su gira pasada en el Auditorio Nacional.

Al respecto calificó como un privilegio haber dado el salto a un recinto tan grande, y adelantó que trae muchas sorpresas. "Venimos con un show precioso, con un montón de cosas visuales que queríamos exponer".

Listos para presentar a "Los Montaner"

Tras el anuncio del reality show que prepara Disney Plus sobre la familia Montaner, Camilo habló brevemente sobre el tema, y señaló que todos disfrutaron mucho del proceso de rodaje.

"Ha sido muy natural hacerlo, Eva Luna y yo hemos participado con mucha naturalidad y nos hace muy felices", dijo a este diario.

Asimismo, descartó sentirse preocupado por compartir detalles sobre su vida personal ante las cámaras, pues es algo que ha hecho desde el principio de su carrera, y le ha servido para crear un puente con sus fans.

"Soy un cantautor que encuentra su materia prima en la honestidad de lo que vive. No encuentro manera de vivir mi oficio sin representarlo, no me parece un riesgo", dijo. "Nosotros hemos sido súper abiertos con lo que compartimos, pero siempre ha habido un rincón que mantenemos para regresar a él, y es súper precioso".