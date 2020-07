Carlos Macías alza la voz por los compositores 

Carlos Macías lo confirma, las editoras no están dando a los compositores los pagos justos por su trabajo. Para poner el asunto sobre la mesa, el chiapaneco platicó en conferencia virtual sobre un caso que involucra a la agrupación Cañaveral, quienes hace unos años le grabaron la canción,Para toda la vida,por la cual no ha recibido ninguna ganancia.

“Le di un tema al grupo Cañaveral hace como 7 años y no tengo en mi cuenta un centavo de regalías de una canción que se grabó, sere-grabó y luego la grabaron en el auditorio nacional con un DVD en vivo. En el caso de ellos habló directamente, porque la canción la administran directamente ellos o sea yo la firme en su editora, porque a veces se puede confundir, no es el artista el que no paga,sino la editora y la compañía de discos”, dijo Carlos Macías.

Macías asegura que ha contactado más de una vez al señor Humberto Pabón, que es con quien hizo el trato por la composición, “Nunca he tenido respuesta, o sea no sí hablé con él hace como unos dos años y me dijo;´Perdóname error de oficina, ahorita te contactan´. Sigo esperando todavía a que me contacten, pero eso es con todas las editoras”, Lamentó el también intérprete, quien no quiso hablar de números en lo que respecta a las perdidas por falta de pago de regalías,“No puedo dar alguna cifra. Cuando tú firmas una canción a una compañía, prácticamente estás a ciegas, porque ellos te pueden decir, se vendieron 100 discos, cuando en realidad se vendieron 1000, entonces obviamente tú analizas; no puede ser que se vendieron 100 discos si todo el mundo traía la canción, si pegó, si todos la bailaron, etcétera y vienen y te dicen; ‘Tú sabes que una cosa es que se escuche y otra cosa es que se venda’ y eso me parece terrible”.

La incertidumbre y las perdidas aumentan cuando no se tiene un asesoramiento correcto, que le permita al compositor saber de qué manera se mueven sus canciones, “Tienes que confiar en lo que te dicen. Yo puedo ir a contratar a alguien a que les haga una auditoría a ellos o a quien sea, pero creo que voy a gastar más dinero de lo que voy a cobrar. Lo que sí es que a mí me gustaría a través de ustedes los medios, es decirle a todos los cantantes, a todas las compañías de discos, que si un autor género 10 pesos Estos 10 pesos sean del autor y no de la compañía, con que nos digan, ‘Toma tus 10 pesos’ ya con eso, porque no está complicado”, confirmó.

Aunque pueden recurrir a la Sociedad de Autores y Compositores, el cantautor asegura que existen algunos procesos en los cuales es difícil que este organismo intervenga, “Ellos están haciendo un excelente papel, lo que pasa es que cuando uno hace negocios, por ejemplo con la compañía de Don Emir Pabón, o con la compañía de quién sea, es casi casi un trato directo y ahí ellos dicen,‘Bueno tú aceptaste firmarlo’. Con ellos si puedo asesorarme, si me puedo acercar a la sociedad, ellos tienen un equipo de abogados y te pueden ahí digamos couchear para todos estos asuntos”, aseveró Macías.

Carlos Macías, quien ha hecho canciones para Cristian Castro, Kika Edgar, Thalía, Mijares, entre otros; aseguró que con las plataformas digitales no ha tenido ninguna complicación en cuanto a cobros se refiere, “Estamos ganando todo de Spotify, de iTunes y de YouTube. Si alguien sube con su guitarrita una canción mía, automáticamente la compañía YouTube detecta de quién es la canción entonces le pone un comercialito o algo y de ahí van agarrando para pagarle al compositor, en ese sentido la verdad es que todo está muy bien”, aclaró.

Pese a las complicaciones, Carlos Macías sigue trabajando de diversas maneras en el medio artístico, poniendo sus canciones para un futuro disco de Cristián Castro, concretando un dueto con Verónica Castro, y preparando un recital online que se vivirá el 4 de julio a las 21:00 horas a través de eticketlive, así como el lanzamiento de la canción, La mujer de mis sueños, “Es una producción que se hizo entre Chiapas y Los Ángeles California, está mezclando el productor de Juan Gabriel y es una canción preciosa para que bailen pegaditos. Espero verlos pronto en un concierto en vivo y poderles invitar un buen tequila”, comentó el compositor.