Alexa, integrante de Fandango, revive sus momentos de fama en Tic Tac Toc: El reencuentro

Alexa, es la cantante del grupo ochentero Fandango que al incorporarse como artista invitada a la teleserie Tic Tac Toc: El reencuentro, como Mimí Galván, hace su debut en la actuación como la candidata de un partido en contienda electoral.

Este lunes 31 será cuando sea parte de una divertida historia dentro del octavo capítulo de esta historia que recientemente se estrenó por El Canal de las Estrellas.

“Ha sido una emoción bárbara estar tres días en el foro de grabación de Televisa como actriz. Antes lo hice como integrante de Fandango y ahora haber quedado seleccionada, ha sido una gran oportunidad.

Añade Alexa que: “Realmente no me verán con una actitud de candidata política, más bien mi personaje va como la cantante de un grupo regiomontano y evidencio mi acento norteño. Además voy en jingle muy pegajoso y con coreografía. Más bien se explota el sentir de artista y el de candidata.

“Sin embargo, van a ver que no me llevo bien con el personaje de Lissete, entonces nos enfrentamos a lo largo de la emisión y de ahí no soy la simpatía de la mayoría de ellos, aunque me aceptan por la necesidad de conseguir dinero”, detalla.

Lamenta Alexa que en este octavo episodio de los 12 que integran la primera temporada, “no interrelacione con don Alejandro Suárez, a quien sí saludé, pero no estuvimos en el mismo cuadro de diálogos. Tampoco con Mariana Ochoa, pero sí fuera de cámaras platicamos, nos reímos bastante de nuestra experiencia en los escenarios cantando y compartimos más recuerdos.

"Lissete, me dio tips y recomendaciones para no ponerme nerviosa al terminar una escena. Y sí el tercer día que terminé mi participación acabé con lágrimas en los ojos al llevarme gratos recuerdos por esta nueva experiencia. Y qué puedo decir del maestro y director Rafael Perrín, me guió en cada escena y fue muy divertido estar a su lado, la verdad me lleve bien con todos”.

Alexa confía que cuando el país esté en luz verde, “con Fandango esperamos abrir en Monterrey nuestro primer concierto en vivo con público post pandemia que será en octubre de este año”.