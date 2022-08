La actriz Anne Heche sufre grave accidente automovilístico y es hospitalizada de emergencia

La actriz estadounidense Anne Heche sufrió un accidente automovilístico en Los Ángeles, California y tuvo que ser trasladada al hospital por su estado crítico de salud.

De acuerdo con medios locales, Heche chocó contra una vivienda mientras se encontraba manejando en su Mini Cooper azul este viernes por la tarde.

El vehículo iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra un garaje, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras, de acuerdo con los testigos citados por los medios estadounidenses.

Por su parte, CNN informó que personal de emergencias trasladó a Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica luego de las dificultades para sacar a la actriz del automóvil y sofocar las llamas.

Se desconoce la gravedad de las heridas provocadas por el accidente, pero el portal TMZ declaró que todavía no se sabe qué fue lo que causó la pérdida de control del auto.

"No sabemos el alcance de sus heridas o quemaduras. Nos dicen que está en el hospital intubada pero que se espera sobreviva. Nos dicen que su estado impide a los médicos realizar cualquier prueba para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol", explicó el portal de noticias.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World.

Se consolidó en Hollywood con las películas Donnie Brasco (1997), Volcano (1997) y I Know What You Did Last Summer (1997).

Con información de EFE