Camila Cabello elimina sus redes sociales para enfocarse en su carrera

Camila Cabello hace caso omiso a críticas negativas ya sea sobre su físico, su música o sus relaciones amorosas; su atención está más enfocada en crear nuevo contenido, divertirse con amigos y disfrutar de su carrera en general.

Es por ello que, para evitar comentarios positivos o negativos ronden en su día a día, la cantante de “Señorita” optó por eliminar las aplicaciones de redes sociales de su celular y así no perder el foco de lo que para ella es realmente importante.

“Es necesario no darle atención a comentarios postivios o negativos, no estar tanto tiempo en social media, yo no estoy viendo los comentarios porque eso me quita el focus de crear y ser artista, escribir letras en mi celular es más productivo y valioso que leer lo que la gente está diciendo de mí.

“No es saludable para ninguna ninguna persona, ni para nuestros cerebros tener tantas opiniones de nosotros todo el tiempo, si no es alguien cercano a ti y que respetas, no es necesario, si no se convierte en una distracción”, afirmó Cabello en conferencia de prensa.

En ocasiones, el cuerpo de la artista de 25 años ha sido señalado y criticado, ya sea por su peso o por sus celulitis, sin embargo, lejos de afectarla, su postura es de madurez; para ella la belleza está en el interior y en la diversidad de formas en las que ésta se puede presentar.

“Vemos en Latinoamérica diferentes tipos de cuerpos, las mujeres cubanas en mi familia tienen curvas, cada que me ven me dicen que estoy demasiado flaca, que debo de comer más y en el mundo americano no estoy lo suficientemente flaca.

“Así que creo que todas las culturas tienen maneras de ver a la mujer diferente, qué aburrido sería el mundo si todos nos viéramos igual, no sería divertido; es como los diferentes tipos de helado, hay de fresa, chocolate y vainilla, así los cuerpos y todos tienen la belleza”, expresó la cubanoestadounidense.

Cabello, coach en el programa de canto "The Voice"

Mensajes de inclusión y empoderamiento es lo que comparte la artista en cualquiera de sus proyectos; ejemplo de ello es su trabajo como coach en The Voice, reality que comenzó el pasado 20 de septiembre en Estados Unidos, pero que está disponible a través de Universal+.

“Me siento súper honrada y emocionada que me consideraron para ser coach en The Voice, lo pensé porque sé que es una tremenda responsabilidad, estos shows cambiaron mi vida y tienen el potencial de cumplir sueños y cambiar vidas en la gente.

“Es una gran responsabilidad, no me lo tomo a la ligera, eso me preocupaba al principio, pero creo que tengo mucho que aportar con mis 10 años de carrera y mi experiencia de empezar en un show como este”, aseguró desde Nueva York.

La estrategia que ha aplicado para seleccionar a su equipo y con el cual espera ganar la competencia, se basa principalmente en la esencia de la persona, lo original que pueda ser a la hora de desenvolverse, incluso si no cuenta con grandes técnicas de canto ya que, para eso es el programa, para ir puliendo los diamantes que escogió, según dijo.

El ganador del programa recibirá 100 mil dólares y un contrato con Universal Music Group.

“En una carrera como esta, lo importante es hablar de integridad; al final del día tienes que ser verdadero a ti mismo, trabajar en ser la mejor versión de ti, la más auténtica, puede que sea un camino más lento y no tengas esos dos minutos de fama súper rápido que muchos desean alcanzar, pero eso es lo que hace una carrera más larga, formando una verdadera comunidad y un grupo de fans”, contó la ganadora de dos Latin Grammy Awards.

La cercanía con su equipo se ha mantenido incluso cuando algunos de ellos ya han salido de la competencia; Cabello aseguró que cada uno tiene su número de celular personal y estaría dispuesta a colaborar con cualquiera de ellos al término del programa.

Su fin, dijo, es apoyar el talento y ser una representante latina en uno de los proyectos más importantes de canto a nivel mundial.