Camila Fernández alista gira internacional con canciones de despecho

Después de haber estrenado su primer álbum, Camila Fernández ha optado por inclinarse hacia el despecho en la producción de su segundo disco, cuyos temas serán estrenados mientras recorra una gira internacional que involucra fechas en México y en Estados Unidos.

“Me cuesta más escribir canciones de amor que de despecho”, reconoció la única mujer de la dinastía Fernández dedicada a la música, como su padre Alejandro, su hermano Alex y su abuelo Vicente Fernández, ícono de la música ranchera.

“Tengo muy presente a mi abuelo siempre, lo tengo en la sangre. Sus palabras son que el éxito te lo da el trabajo y no la suerte. Me acuerdo de esas palabras y me dan más pila. El cariño del público me lo heredó mi abuelo”, añadió.

“Este álbum va de cómo te puedes desahogar con tus amigos de esa pena dura del pasado que dejaste en el corazón”, dijo la artista sobre el material, cuyo último tema lanzado es “Pudimos ser”, compuesta con la ayuda de Mauro Muñoz, Neela y Lulú Mena.

En esta canción, así como en las que están por salir, “La Fernández” trató de buscar el gusto de las nuevas generaciones, sin olvidar lo tradicional del género. “Queríamos un sonido un poquito más moderno, que sonará más fresco con las letras y con los arreglos de las canciones”.

Se ve realizada

En su gira, que comenzará el 1 de septiembre en Dallas, Camila se presentará en Houston, San Antonio, Sacramento y Las Vegas en el MGM Grand, donde tendrá la oportunidad de cantar una vez más al lado de su padre. “Voy a tener la dicha de compartir con mi papá por segunda vez en ese escenario que fue el que me vio debutar en mi carrera hace 10 años, yo tenía 16, fue algo increíble que me cambió la vida”, dijo.

Después de una década, Camila se siente una artista con un camino que la ha dejado desarrollarse musical y personalmente, al margen de lo que pudo aprender de su familia. “He cerrado un ciclo con mi música, siendo mamá y con todo el amor de esto nuevo que me emociona muchísimo”, comentó.

Camila Fernández llegará al festival Mexcla, organizado por Spotify, también tendrá su debut en el Lunario del Auditorio Nacional en marzo del próximo año. “Es gracias al público que me dan este tipo de oportunidades”, mencionó.

“Es un sueño para mí. Nunca pensé que esto me fuera a pasar así tan bonito. Es una de las cosas que había querido hacer. Estoy feliz con el trabajo en mi equipo y de toda la gente que cree en mí, porque sin ellos yo no estaría dando este tipo de noticias”, mencionó.