Con Cautiva, Daniela Castro vuelve a las telenovelas

Adrián Ortega, director general de Contenidos de TV Azteca presidió el claquetazo oficial de la telenovela original mexicana “Cautiva por amor”, producida por Luis Urquiza, que marca el regreso de la actriz Daniela Castro a los melodramas.

En la Hacienda Cuernavaca donde filman con formato de cine, se reunieron los protagonistas Litzy, Osvaldo de León, y los antagonistas Plutarco Haza y Daniela Castro, encabezando un elenco en el que figuran Rossana Nájera, Érick Chapa, Danka, Marco Treviño, Pierre Louis, Alejandra Cayetano Arámburo y Ana Paula del Moral.

La trama lleva como tema central la trata de blancas, adelantó Adrián Ortega en entrevista con El Sol de México; esta es la primera telenovela a producirse en su administración. “Se está produciendo con un contenido original un melodrama con mucha acción, muy intenso, que tocará el corazón a la audiencia.

“Estoy muy emocionado, porque se logra una telenovela original de TV Azteca y con un elenco de primera”, agregó.

“Se aborda la trata de blancas de una manera muy bien hecha por los escritores, bien dirigida y producida. Este tema de la vida real lo estamos llevando a la ficción y nos estamos enfocando en un producto que entretenga al televidente, que lo divierta”.

Sobre el regreso de Daniela Castro a la pantalla, señaló: “TV Azteca no arrebata ni quita talento. Daniela es libre de elegir y está aquí en esta historia por una elección, porque se le trata muy bien, la queremos mucho, la estamos cuidando muchísimo y se le está tratando como se merece por su trayectoria. La vida es así: no hay cadenas de amargura, no hay amarres y uno siempre es libre para hacer lo que queramos”.

Además de Daniela Castro se refirió de Plutarco Haza que ha hecho carrera en TV Azteca, Marco Treviño, Rossana Nájera, Osvaldo de León, “ellos tienen un código muy fuerte con nuestra empresa. Estamos haciendo un producto rosado y oscuro, blanco y negro. Me siento contento porque seguimos trabajando en la televisión del futuro”.

“Cautivas por amor”, aún no tiene fecha de estreno, porque se está filmando con la mejor tecnología, y representa, concluye el directivo, “retos interesantes como la construcción de la historia, la producción que quede increíble y luego veremos la estrategia de estreno”.

Otros actores que van en la telenovela son Javier Díaz Dueñas, Andrea de Alba, Sahit Sosa, Javier Escobar, Celia Marcué, Yeimi Gallardo, y Roberto Uscanga.