Damayanti Quintanar celebra protagonizar La muchacha que limpia

Damayanti Quintanar le había pedido a la vida tener la oportunidad de protagonizar un proyecto en cine o televisión. Y después de su trabajo como Yolanda Saldívar en El secreto de Selena, la actriz logró cumplir su deseo con el nuevo proyecto que HBO estrena el 20 de junio: La muchacha que limpia.

En esta serie de ocho episodios, Quintanar interpreta a Rosa, una especialista en la limpieza que termina convirtiéndose en cómplice de los negocios sucios de una familia adinerada, cuando se ve forzada a reunir dinero para que puedan operar a su hijo en el extranjero.

Gossip Llegó el momento de intervenir: Marvel destapa trailer de Eternals

“Definitivamente valió la pena la espera, porque es algo que le había pedido mucho al universo. Tenía ganas de hacer un protagónico padre, que el personaje fuera una mujer fuerte. Y me siento soñada de la vida que me hayan elegido a mí para interpretar a Rosa”.

Esta serie es una adaptación de La chica que limpia, una producción argentina con una gran recepción entre la crítica local. Sin embargo, al realizar este trabajo, Damayanti prefirió mantenerse lejos de la primera versión para darle su propia esencia al personaje

“Nunca he visto la historia original. Además de que hubo muchos cambios para esta”, dice sobre la serie que será la primera producción mexicana de ficción que HBO estrene después de seis años.

Damayanti Quintanar dice que se sorprendió al enterarse de que la serie finalmente saldría a la luz a través de HBO, pues después de filmarla en 2019 se mantuvo detenido el proyecto que originalmente estaba previsto para estrenar por Canal Space.

Después del anunció recibió un fuerte apoyo de sus compañeros del gremio.

“Se sintió bonita la reacción del público. No esperaba la reacción de mis amigos, que subieran el tráiler a sus stories y que fueran tan amorosos conmigo”, comentó.

Además de este proyecto, Quintanar terminó recientemente de filmar la serie Búnker, que será la primera producción mexicana producida para la plataforma HBO Max y donde comparte créditos con Bruno Bichir, Liz Gallardo, Miguel Rodarte, Giselle Kuri y Adrián Vázquez.

“Esta es una comedia negra, donde yo hago a la detective Santa Cruz. El elenco es increíble y el director es Joe Rendón (Dogma)”.

En el último año, la actriz también terminó de filmar su participación en otras series como la cuarta temporada de Narcos: México y Comando implacable, cuya producción es de Sony Television. “Amo las series de televisión porque son las que me han abierto las puertas, me han dado la bienvenida y en ellas he podido mostrar mi trabajo como actriz”.

Damayanti también rodó durante la pandemia un trabajo para cine, Adentro, una antología de cortometrajes que abordan historias ocurridas durante la pandemia.

“Todo lo hicimos encerrados. Yo estaba sola, tú tenías que ponerte el audio, decir acción y el director te dirigía por zoom. Fue un experimento loco y me tocó contar la historia de unos papás y una hija que platican a la distancia por Zoom con Juan Carlos Colombo y Verónica Langer. Mi director fue Roberto González”, concluyó.