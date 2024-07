Doña Refugio no es la mala: Silvia Mariscal defiende a su personaje en Teresa de los memes

A 14 años de su estreno, la telenovela “Teresa” sigue más vigente que nunca, gracias a la mamá de la protagonista, “Doña Refugio”, a quien dio vida la actriz Silvia Mariscal.

Internautas señalan que la verdadera villana del melodrama no era la protagonista, interpretada por Angelique Boyer, sino su mamá, que impedía que Teresa se desarrollara y cumpliera sus sueños.

Bajo esa lógica, las redes se inundaron de memes del personaje de Mariscal, con nombres como “Doña Repudio”, “Doña Reclamos”, “Doña Refokiu”, “Doña Prepucio”, “Doña Albergue”, en fin, decenas de apodos y críticas que no sólo se quedaron en algo cómico, sino que esto trascendió a ofensas incluso hacia la propia actriz.

“Algunos mensajes van en el sentido que la señalan como villana porque no le permite a su hija salir adelante, porque coarta la ambición de su hija, pero ella no hace eso; Refugio está en contra de las falsedades en las que incurre su hija, el oportunismo, eso es lo que le reprocha, no que sea una abogada, lo cual es maravilloso, no que quiera mejorar, sino que es una trepadora, eso es lo que es ‘Teresa’, una trepadora”, afirmó Mariscal en entrevista exclusiva con El Sol de México.

“‘Teresa’ es una protagonista maravillosa porque es una antiheroína, no es una protagonista a la que poco se le puede admirar, más bien es una protagonista a quien se puede censurar mucho precisamente por eso, porque es oportunista, miente, finge, manipula y todo esto para tener poder, dinero, básicamente dinero; después ya se maneja románticamente el asunto y toma otro camino la historia y está bien, pero en un principio lo que la madre le reprocha es esto tan negativo que hace a un ser humano espantoso”, agregó en la charla vía zoom.

UNA CUENTA FALSA

A través de las redes sociales se mencionó que, supuestamente, la actriz contestó a las críticas con un mensaje que decía que siguieran criticando, ya que con cada comentario ella facturaba. Sin embargo, las cuentas de las que salió esa información son falsas. La actriz aseguró que solo tiene una cuenta de Instagram, donde tiene su nombre artístico y la foto es la misma que comparte en Facebook.

Silvia Mariscal y Angelique Boyer fueron parte del elenco de la telenovela "Teresa". / Foto: Moisés Pablo Nava e Iván Méndez / Cuartoscuro.com

A pesar de recibir comentarios negativos, Silvia Mariscal hace caso omiso, únicamente se enfoca en lo positivo que comparte la gente.

“(Los comentarios) Los hago a un lado, no me interesan y aparte de estos también tengo otros mensajes, de gente muy linda, que me dice que no me crea lo que me están diciendo, que se creó una cuenta falsa a mi nombre y de ahí sale todo, eso pasó, pero son cosas que pasan, a mí no me afectan gravemente”, enfatizó.

La actriz, que está en Argentina debido a que se tomó un año sabático, recuerda con gran cariño ese proyecto, que para su carrera fue uno de los puntos más importantes, le dio mayor visibilidad y le abrió puertas en otros países. De hecho, “Doña Refugio” es el papel que casi todos recuerdan.

“Fue un trabajo que disfruté muchísimo y un personaje que amé, sí me desconcierta mucho que haya gente que no lo entienda y que la vea como una villana cuando es una víctima de sí misma, de la sociedad, de su hija.

“Hablar de ambición es una trampa muy grande, porque uno no tiene que ambicionar en el ámbito negativo, aunque sí querer mejorar, estar más alerta intelectualmente, espiritualmente, materialmente, pero llega un momento en que el ambicioso empieza a pasar sobre cualquier tipo de escrúpulos y ahí ya se vuelve un vicio, la ambición que tiene el personaje de ‘Teresa’”, compartió Silvia Mariscal.