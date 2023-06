Eréndira Ibarra le da una oportunidad a la comedia con la serie Yellow

Eréndira Ibarra explorará mucho más la comedia en su próximo proyecto audiovisual. A finales de año, se espera el estreno de la serie Yellow, en donde la actriz interpretará a una policía de nombre Rojo, que impedirá que se cometa un robo y, si tiene suerte, hasta un crimen.

“Es una policía muy estoica que busca todo el tiempo la perfección y el control y dentro de esa búsqueda las cosas no le salen tan bien, eso es lo que me gusta que no es un personaje cuadrado, perfecto, redondito sino que tiene estas aristas y bordes duros, siento que además será una serie que entretendrá mucho”, afirmó Ibarra en entrevista.

La serie cuenta la historia de dos fugitivas que acaban de robar los bancos más importantes del país, pero para huir necesitan de un automóvil ya que el suyo se descompuso.

En su búsqueda por salir bien libradas, roban el carro a un taxista, sin embargo, se les presenta un gran problema: el auto es de velocidades y ninguna de ellas sabe conducir con esta transmisión.

Ambas se ven obligadas a secuestrar al chofer para que las ayude a huir con todo el dinero, lo que no sabían es que en el momento en que intentan privarlo de su libertad, éste estaba por quitarse la vida. La justicia estará detrás del trío gracias a varios errores que van cometiendo en el camino.

“Siempre he sido muy dramática, para mí la comedia ha sido un mundo extraño hasta que Lana Wachowski (guionista) me dio a Daniela Velázquez, personaje en Sense8 y ahí descubrí que se podía ser divertido.

“En Yellow, mi personaje es el que menos se toma las cosas a la ligera, para mí eso era muy difícil siendo una persona que tiendo a acotar todo lo que está sucediendo a mi alrededor con mis ojos y cara, así que tratar de controlar mis reacciones fue el reto y dentro de ese control es de donde nace su gracia y lo que la hace chistosa”, aseguró Ibarra.

La serie fue escrita y producida por Sofía Auza, quien recién debutó con su largometraje Adolfo, presentado en la edición número 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Tessa Ia, Humberto Busto, Lizeth Selene, Martín Saracho, Gabriel Nuncio, entre otros actores completan el elenco. El proyecto estrenará por Lionsgate+ y, Auza adelantó que ya están próximos a filmar la segunda temporada.

ICONO DE LA COMUNIDAD LGBT+

Por otro lado, en su visita a Guadalajara, en donde la reconocieron con el premio Maguey Queer Icon, Ibarra alzó la voz por la comunidad LGBT+, pidió darles mayor visibilidad, apoyo y aplicar estrategias para disminuir tanto los crímenes de odio como las desapariciones, especialmente de la comunidad trans.

La top model Eréndira Ibarra asisitó al Mercedes-Benz Fashion Week. Foto: Mildred Estrada

“Una de las cosas que me parecen muy importantes es a donde sea que vayamos tener claro que hablar de la crisis de desapariciones qué hay en este país es importante, urgente, necesario y no debe de ser tomado a la ligera.

“El estado de Jalisco durante muchos años estuvo en primer lugar en desapariciones forzadas y desapariciones en todo el país, es un estado muy peligroso para las personas de la comunidad”, comentó la actriz de Matrix.

La hija del productor Epigmenio Ibarra dedicó su premio a Michelle Castro, un joven de 32 años que desapareció tras asistir al Pride de Puerto Vallarta, el 23 de mayo. Luego de la búsqueda de su madre y amigos, su cuerpo apareció hace unos días con evidentes muestras de crímenes de odio.

“Vivimos en un país donde cada vez hay más visibilidad y hay personas de la comunidad en diferentes posiciones del poder, pero también hay una estructura que está peleando con esa realidad y desde el odio nos buscan desarticular y violentar. Creo que lo que tenemos que hacer es estar juntes, hacer una comunidad donde nos tomemos en serio la cultura de prevención de la desaparición”, enfatizó.

Por otro lado, respecto a los proyectos de Anónima Media, productora de Ibarra, en conjunto con Bárbara Arredondo y Natasha Ybarra, la actriz no pudo dar adelantos, sin embargo confirmó que su misión es brindar oportunidades a personas de la comunidad LGBT+, así como mujeres en cualquier tipo de puestos.

“No sólo es vender series que vengan desde nosotras o de las personas diversas sino también construirlas juntes entonces queremos que detrás de cámaras haya estructura inclusiva en todas las áreas, que existan personas diversas y sobre todo mujeres en espacio de toma de decisiones”, sostuvo.