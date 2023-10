De pistolero al hijo de Pedro Navaja: las películas más icónicas de Fernando Almada

Este 30 de octubre de 2023 la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer el fallecimiento del actor Fernando Almada a los 94 años.

La trayectoria del mayor de los hermanos Almada (Mario Almada, su hermano, falleció en 2016) destacó en el cine de acción en México y posee un amplia lista de películas que más de una generación ha disfrutado.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Celebridades Fernando Almada muere a los 94 años, estrella del cine mexicano

Fernando Almada compartió pantalla con actores de la talla de: María Eugenia Llamas, Eric del Castillo, Norma Herrera, Úrsula Prats, Roberto Cañedo, Olivia Collins, Pedro Infante Jr, Humberto Elizondo, Raquel Olmedo, Álvaro Zermeño, entre otros.

Gracias a muchos años de trabajo y esfuerzo, los actores encuentran un estilo propio para la interpretación de sus personajes y el caso de Fernando Almada no es la excepción, pues se puede apreciar su esencia en cada una de sus interpretaciones.

¿En qué películas participó Fernando Almada?

A continuación te recordamos algunas de sus exitosas participaciones en el Cine de Oro mexicano, tiene una lista de más de 130 películas:

El ángel exterminador

Esta cinta de 1962 dirigida por el director español Luis Buñuel y protagonizada por Silvia Pinal desafió el drama psicológico del cine nacional y fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

La historia, considerada por The New York Times como una de las mil mejores películas, se centra en un grupo de adinerados que son invitados a una fiesta y no pueden irse después de la lujosa cena por el caos que se propaga.

El hijo de Pedro Navaja

La cinta de Alfonso Rosas Priego trata de una venganza; el hijo de Pedro Navaja (interpretado por Guillermo Capetillo) en la búsqueda de su padre se entera que fue asesinado y quiere llegar al responsable de este delito para vengar su muerte.

📽 Murió Fernando Almada. Entre las películas de su filmografía, #AlFiloDelTerror. Interpreta a 'El Griego', un ventrílocuo que castiga a sus muñecos. pic.twitter.com/txDCUBz9V0 — Cinéfilos en apuros (@cinefilosapuros) October 30, 2023

Todo por nada

La película mexicana nos mostró a los hermanos Almada en 1968 en el género western; esta cinta consagró a Mario como Revelación del Año en los premios Diosa de Plata y se llevó 8 estatuillas en dicha contienda. La dirección estuvo a cargo de Alberto Mariscal.

El criminal

Definitivamente para Fernando, las historias de venganza eran su especialidad pues lo vimos también en cintas como “El Criminal” donde personifica a Jesús, un hombre incriminado por un crimen que no cometió; tras cumplir su condena vuelve a casa para vengarse.

A esta cinta nuevamente se unió su hermano Mario y actores como: Isaura Espinoza, Tito Junco, Adalberto Arvizu y Ada Carrasco.

Descanse en paz Fernando Almada. En los ranchos de Tepatitlán, no había mucho en qué entretenerse...la radio no tenía variedad. pic.twitter.com/SKA8ObdwLl — CapiSuperGirl (@CapiSuperGirl) October 30, 2023

Pero la lista no termina aquí, te dejamos más cintas que se hicieron famosas gracias a la gran actuación de Fernando Almada (1931- 2023):

Emboscada | 1990

La muerte del Chacal | 1984

| 1984 Corrido de Silviano Bernal | 1997

Ladrones de tumbas | 1989

357 Magnum | 1979

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los Jinetes de la Bruja | 1965

| 1965 El arracadas | 1978

Gatilleros del Río Bravo | 1985

La camioneta gris | 1990

La Dinastía de la Muerte | 1977

El último cartucho | 1999

Publicado en El Sol de Córdoba