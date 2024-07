Freddie Highmore se despide de The Good Doctor: fue un aprendizaje constante [Entrevista]

Aunque sabe que el personaje del doctor “Shaun Murphy” que interpreta en la serie “The Good Doctor” no representa a toda la comunidad que vive con el espectro autista, el actor Freddie Highmore considera que al menos logró visibilizar algunos de los retos que enfrentan, el principal “los estereotipos”.

Ese es su mayor orgullo ahora que este viaje está por terminar, y desea que no sea la última vez que una persona con autismo lidera una serie de televisión. “Obviamente contamos la historia de un chico que puede ser un punto de inicio para la gente y para la representación, eso sería maravilloso”.

Interpretar a un médico que vive con el espectro autista, pero a pesar de los obstáculos que le representa su condición, logra hacer mancuerna con el equipo del departamento de cirugía en el hospital San José St. Bonaventure Hospital y salvar vidas, le permitió a Highmore ver la importancia de desarrollar tramas como esta.

“Hay una necesidad absoluta de contar la mayor cantidad posible de historias que muestren distintas perspectivas”, explica el actor en entrevista con El Sol de México.

Cortesía Sony Chanel

El también protagonista de “Las crónicas de Spiderwick” se despide este año de su personaje en “The Good Doctor”, una idea original creada en Corea del Sur y retomada para el mercado anglosajón por David Shore y Daniel Dae Kim, la historia llega a su fin con su séptima temporada.

“En términos de autismo ha sido un aprendizaje constante, es una evolución, una de las cosas que más me enorgullece al mirar hacia atrás es cómo ha cambiado el lenguaje, cómo ha evolucionado como persona”, expresó sobre “Shaun”, el joven que se empeñó en ejercer como médico, a pesar del entorno social que le negaba la oportunidad. El trastorno del espectro autista afecta el desarrollo de las habilidades y de comunicación.

Highmore, quien durante toda la charla mantiene una actitud amable y cordial, opinó que uno de los motivos que llevaron al público a seguir la historia durante tantos años, fue el tono optimista y esperanzador que tiene la trama.

Cortesía Sony Chanel

Asimismo, aplaudió que “Shaun” constantemente apela por ver el lado bueno de la gente, algo que considera debería estar más presente en nuestra sociedad, dado el nivel de crisis que existe en la actualidad.

“Alrededor del mundo los últimos siete años han sido tumultuosos en varios niveles. Por eventos locales en países en particular, con la pandemia global, ha sido algo lindo regresar ese tipo de mensaje”, dijo, y subrayó que desde el inicio de la serie eso era lo que deseaban transmitir”.

Gossip Reestrenan “El manantial” y “Tú o nadie” en Tlnovelas

“Desde el principio David Shore y yo queríamos que fuera algo más que una simple serie, había algo más profundo e importante en lo que estábamos haciendo. No me corresponde realmente decir si lo logramos o no, pero era nuestra meta”.

Con tan sólo 32 años de edad, Freddie Highmore ha desarrollado con éxito una carrera actoral que abarca 25 años, destacando en títulos como “August Rush”, “Charlie y la fábrica de chocolate”, y las series “Bates Motel” y “The good doctor”.

En estas dos últimas, además de actuar exploró su faceta como director, y debido a que en la televisión la estructura es más corta y se debe contar una historia en capítulos de menos de una hora, asegura que aprendió a sintetizar y a rescatar los elementos más importantes del guion.

“Debes forzarte a pensar en todo lo que estás haciendo”, destaca en la charla. “Una de las lecciones de este programa es que como cada episodio debe encajar en una cantidad de tiempo, 42 minutos y unos segundos más, me obligó a mí y los otros directores a pensar si todo lo que haces, todas las tomas y la dirección que das, son necesarias”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El ganador del People’s Choice Award agregó que eso “no significa no tener momentos de silencio, o tomas hermosas que se usan para contar la historia, pero todo lo que haces debe ser necesario al contar la historia”.

La sexta temporada de “The good doctor” se estrena el 15 de julio por el canal de paga Sony Channel. La séptima y última temporada se estrenará por el mismo canal en fecha aún por confirmar.