Gustavo Cordera, exvocalista y compositor de Bersuit Vergarabat, admite que se aproxima su despedida

A casi cuatro décadas de haber empezado en la música, la carrera de Gustavo Cordera se aproxima al minuto 90, pues asegura, está llegando al final de un partido que le ha tocado jugar a un ritmo intenso.

“Yo creo que no hay mucho más que esto. El mundo de la industria de la música y del entretenimiento en mí ya no tienen ninguna incidencia. Lo abracé, lo despedí, le agradecí y ya está”, mencionó el ex líder de la agrupación Bersuit Vergarabat, en entrevista con El Sol de México.

“Eso me da la posibilidad de subirme a un escenario sabiendo que tal vez sea la última. Esos tiempos tan maravillosos yo ya los viví, son muy veloces, estresantes y de mucha presión, y ya no quiero vivirlos más. Abrazo a la gente, agradezco, me siento reconfortado y les diré que vengan a despedirse”, añadió.

Después de lanzar sus materiales discográficos conceptuales "Cuerpo", "Mente" y "Espíritu", Cordera encuentra en su último disco como solista “De la cabeza al corazón” la que es su carta de despedida para sus seguidores, quienes lo han visto consolidarse como un ícono de la música argentina, exponiendo de forma única una fusión musical entre el rock, la cumbia, la murga, sumada a la rebeldía, resistencia y mensaje personal en sus letras.

“Es un viaje que emprendí hace casi 40 años, siempre me fui planteando nuevos desafíos, nuevas aventuras, atravesadas por las canciones, por el arte y sentía la necesidad de integrar mi trayectoria haciendo una reseña de lo que sería un tránsito de la cabeza al corazón”, dijo sobre el álbum que integra, entre otras canciones, “Abrazo de gol”, dedicada a Diego Armando Maradona, “Rosaura” y “Soy campeón”.

En su material, “El Pelado” como le llaman en su país, recobra la vibra de hace unas décadas, donde los discos se escuchaban de inicio a fin en formato físico, valor que considera la industria actual ha dejado en la memoria.

“Es un disco que de alguna manera tiene la fragancia de cómo se hacía arte. Hoy en el mundo que vivimos tan instantáneo, los artistas tienen que hacer una canción hoy y a la semana que viene, si no hicieron otra, fueron olvidados. El arte no se hace por necesidad, se hace por amor, Si lo querés hacer por necesidad, se transforma en entretenimiento, es miseria.”, añadió.

En conexión con el pasado

En “De la cabeza al corazón” Gustavo Cordera incluye nuevas versiones de su repertorio con Bersuit Vergarabat, entre las que están “Yo tomo” en un dueto con la Sonora Dinamita y “El Baile de la gambeta”, compuesto originalmente con una dedicación a su hermano Chelo en una etapa de rehabilitación psiquiátrica.

Con esas nuevas producciones, el cantante se declara en conexión con su pasado, a pesar de que la nostalgia no está en su sentir. “Estoy en un momento de reconexión con aquellos tiempos, un encuentro con quien fui. No tengo nostalgia porque sé perfectamente que yo viví muy intensamente. Lo que estoy viviendo hoy es perfecto".

“Tomo esas canciones y las traigo al presente porque son canciones que van a estar toda la vida en el corazón de quien las escucha”.

Pisará México una vez más

Dentro del tour por “De la cabeza al corazón”, Cordera visitará una vez más la ciudad de México este 5 de octubre con un show en La Maraka, al que llegará después de recorrer Argentina.

“Lo que vamos a ver ahí va a ser arte, música, alegría, canto, baile, poesía y espíritu. Cada persona que entre ahí se va a reconectar con eso que produce el arte y que produce la música, que es un encuentro con uno mismo”, finalizó.