Luis Mandoki incursiona en el cine de terror con Presencias

Presencias es una película cargada de retos y nuevos inicios. El primero es para su director Luis Mandoki (Ciudad de México, 1954) quien tras más de 40 años en la industria cinematográfica inicia una nueva aventura en el género de terror que lo obligó a estudiar como en sus años de juventud. Y también es un reinicio para Yalitza Aparicio, la joven protagonista de la película Roma, quien tras dos años de no realizar proyectos, vuelve a la pantalla grande con un personaje que sale de los estereotipos de mujer sumisa.

Además, el largometraje se distingue por las filmaciones en Tlalpujahua, Michoacán, un pueblo mágico, que en esta ocasión se convierte en el escenario de la historia de Víctor, interpretado por el argentino Alberto Ammann, quien tras el asesinato de su esposa vuelve a la cabaña familiar donde se tropieza con situaciones paranormales que lo obligan a reflexionar sobre su pasado.

“Es una historia que pondrá al espectador a pensar sobre su propia vida”, advirtió en entrevista con El Sol de México Mandoki sobre la película que se estrenará en 2022, y que también tiene en el electo a Gerardo Taracena, Andrea Santibañes, Fermín Martínez, Daniel Mandoki y Angelina Peláez. “El plan con esta película es salir a los cines donde la inmersión en la caja negra es más pura que el cine en casa”, señaló el cineasta.



La historia, escrita por Olivia Bond y Luis Mandoki, narra la historia de un actor, quien junto con su esposa embarazada visita la cabaña de su familia. En una situación inesperada su esposa es asesinada y a pesar de la investigación policíaca, se desconoce la verdad. Entonces el protagonista comienza una búsqueda por saber lo que pasó, lo que lo enfrenta a situaciones de suspenso y terror.



Pareciera un relato simple, pero para Mandoki el género de terror es de los más difíciles en el cine, pues si no se encuentra el ritmo exacto de la narración en la escena, puede caer en la simpleza, incluso en la burla. Ello lo obligó a estudiar películas y series de terror para aprender, dijo, de los expertos.

“Me metí a estudiar el género y vi muchas películas cuadro por cuadro, para estudiar la estructura y el manejo de suspenso, en los momentos de susto, y la verdad es que me apasionó. A James Wan, lo estudié muchísimo, él fue una influencia grande desde El conjuro. También vi Marianne, en Netflix, una serie francesa y de ahí surge la colaboración con el fotógrafo que me encantó su trabajo y lo trajimos a México para hacer esta película porque es un conocedor del género”, detalló el también director de La vida precoz y breve de Sabina Rivas (2012)



Para lograr este trabajo tan meticuloso, Mandoki confesó que en esta película hizo el storyboard de toda la filmación, escena por escena; un trabajo que le tomó todo el año de confinamiento por la pandemia. “Es un género que exige una meticulosidad extrema, del timing, encontrar un ritmo preciso, sí es como un reloj suizo para no caer en la simpleza de no asustar”, refirió.



VIEJOS CONOCIDOS

Otro de los retos, y orgullo del director, es tener a Yalitza Aparicio en el papel de Paulina. Sin detallar mucho sobre este personaje, Mandoki –ganador del Premio Ariel- contó que desde que trabajaba en el guión se dio cuenta que la actriz oaxaqueña encaja exacto en el protagónico, una mujer libre y fuerte.

“Como yo conocí a Yalitza en el set de Alfonso (Cuarón), un día le hablé y le mandé el guión, y le encantó la idea de hacer un personaje tan diferente al que hizo en Roma y de ahí se enamoró de la historia y tuvimos varias semanas de ensayos para preparar con todo el elenco y realmente fue una experiencia muy grata”, detalló al confesar que la joven no había aceptado otras películas, pues no encontraba una que la sacara del estereotipo de la mujer sumisa, débil y al servicio de otros.



La película, producida por Dream Assignment Films y distribuida por Videocine, recién concluyó las grabaciones y se prevé que se estrene en 2022 de manera presencial. “Se ha demostrado que el cine es necesidad humana en estos tiempos de pandemia”, concluyó Mandoki.