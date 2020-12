"Me quedé mirando la cama llena de sangre", Anitta revela que fue víctima de violación

Anitta, la reina brasileña del pop, reveló en una serie documental sobre su carrera que fue víctima de una violación a los 14 años por parte de su novio en la época, cuya identidad no reveló pero al que se refirió como una persona muy autoritaria.

La revelación fue hecha en el primer episodio de "Anitta: Made In Honório", una serie lanzada este miércoles por la plataforma Netflix y en la que la cantante nacida en el barrio carioca de Honorio cuenta su vida y los éxitos que la llevaron a aparecer este año por primera vez en la lista de las 100 más escuchadas de la revista estadounidense Billboard.

"Nunca expuse esto en público. Siempre tuve relaciones medio abusivas. Cuando tenía 14 años conocí a una persona de la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo, me hablaba de forma autoritaria. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente", aseguró la cantante de 27 años y que tiene casi 50 millones de seguidores en Instagram.

"Él estaba muy nervioso un día y con mucho estrés. Yo estaba con mucho miedo de la relación con él y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy segura de si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él", agregó.

En un testimonio en que no ocultó las lágrimas la cantante afirmó que cuando ya estaban solos desistió de seguir adelante porque no estaba segura de si lo hacía por puro miedo y anunció que no quería continuar.

"Pero él no me escuchó. Él no dijo nada. Él sólo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre", afirmó.

La cantante agregó que durante mucho tiempo estuvo convencida de que la violación había sido culpa suya y que después pensó que nadie le creería a una cantante que había hecho carrera usando ropas sensuales y tratando el sexo de forma muy desinhibida.

"Siempre tuve miedo de lo que las personas dirían: 'Cómo pudo haber sido víctima si hoy es tan sexual, tan abierta, y hace tanta cosa'. No lo sé. Lo que sé es que yo tomé eso que viví y lo convertí en algo que me sirvió para superarme y salir mejor", dijo.

Agregó que, por buscar fuerzas para sobreponerse al abuso que sufrió Larissa, su nombre de bautismo, creó "el personaje Anitta".

"Para todos los que se preguntan de dónde salió el nombre Anitta. Nació de eso. De mi voluntad y necesidad de ser una mujer corajuda, a la que nadie más pudiese herir, a la que nadie pudiese hacer llorar. Fue por eso que creé ese personaje", dijo.

La serie documental sobre Anitta en Netflix fue lanzada en momentos en que la popular cantante se prepara para lanzar un álbum trilingüe (portugués, español e inglés) que grabó en Los Ángeles bajo la producción ejecutiva de Ryan Tedder, quien ha trabajado con artistas como Adele y Beyoncé.

El nuevo álbum llegará de la mano de Warner Records, compañía con la que la artista firmó contrato este año y con la que busca proyectarse más internacionalmente.

Anitta fue una de las artistas que animaron en noviembre pasado la gala de entrega de los premios Latin Grammy con una presentación que grabó en Río de Janeiro.