Muere a los 15 años, Nikita Walingwa, actriz de Disney

Kampala.- Nikita Pearl Walingwa, quien participó como actriz secundaria en la película de Disney "La reina de Katwe (Queen of Katwe, 2016)", falleció a los 15 años por un tumor cerebral, informaron este domingo medios locales.

La joven, que había conseguido superar un cáncer diagnosticado cuando tenía doce años, ha muerto en el hospital de la capital ugandesa, Kampala, TMR International, debido a un tumor en esa zona afectada por el cáncer.

Su familia alegó que estaba pasando por un "dolor agotador".

15 year old Nikita Pearl Waligwa,who starred as 'Gloria', in a Disney's movie, Queen of Katwe, is dead. Nikita succumbed to brain cancer on Saturday. Rest in peace little one. pic.twitter.com/WTjhicg4pz — Lucky Mbabazi (@LuckyMbabazi) February 16, 2020

La joven interpretaba a Gloria en la película "La reina de Katwe" ("Queen of Katwe"), un filme basado en la historia real de la ajedrecista Phiona Mutesi, que empezó en este deporte a los nueve años sin apenas apoyo y consiguió competir en grandes torneos internacionales.

La directora de la película, Mira Nair, ya pidió ayuda para conseguir dinero para su tratamiento contra el cáncer en 2016 y que la pequeña pudiera ser trasladada a la India.

Gloria, su personaje, era una amiga de la protagonista, interpretada por Madina Nalwanga, que le explica las reglas del ajedrez.

"La reina de Katwe" contó con la actuación de la keniana Lupita Nyong'o como madre de la protagonista y del británico David Oyelowo como profesor de ajedrez.