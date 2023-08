No fui víctima, pero la agresividad fue gratuita: Jorge Losa tras salir de La Casa de los Famosos

Jorge Losa, el líder del team cielo, en La casa de los famosos expresa su agradecimiento al público que lo apoyó durante su estancia en el reality y que se manifestó en redes sociales en contra del trato que recibió por parte del team infierno.

“A esas personas les quiero agradecer por la empatía, supongo que si lo vieron así, lo vivieron un poco de mí lado y lo entendieron. Sólo quiero decirles que no se preocupen, no fui víctima de nada. Al final yo estaba jugando con mi corazón, con todas las ganas del mundo, como un guerrero y siempre estuve en pie, hice lo mejor que pude.

Puede interesarte : Cayó Jorge: el Cielo se queda sin su líder tras la última expulsión en La Casa de los Famosos

“Y si lo ven de ese modo, lo ven un poco como yo también, hay cosas que yo no haría, porque sí me pareció muy agresivo, en ciertos momentos siento que se faltaba el respeto y se pasaba la línea, no sé si lo hicieron conscientes de la línea que estaban rebasando, porque a veces en ese juego nos perdemos de la realidad, lo hayan hecho premeditadamente o no, la agresividad fue gratuita a mi persona”.

El actor y modelo agregó que está agradecido por “no haber caído en la manipulación, en la trampa que ellos pudieron tenderme y no contesté de la forma que esperaban. Al final no se salieron con la suya”.

Tras esta experiencia, asegura no tener ningún resentimiento. “Al final conseguí meterme en la dinámica de lo que era el juego y entenderlo, obviamente hay muchas cosas que no voy a compartir nunca en la vida, pero cada quien lo ve desde su perspectiva; dos cosas que nunca quise hacer, era distorsionar la realidad y manipular dentro del juego, porque eso no va conmigo y guardé la forma. Ese discurso de que ‘todo vale porque es un juego’, no va conmigo, no me gusta, ni lo compraría nunca”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los desafíos los enfrentó día con día. “Despertábamos y era un reto nuevo, era una locura, todo el tiempo fue ir adaptándome, entendiendo el juego, sobre todo para mí este proyecto era diferente a lo que yo he hecho anteriormente, el reto mayor era estar en mi centro, cerrar los ojos, porque hay mucho ruido, tratar de moverte para no captar toda esa distorsión que no es la realidad, en algún momento, aislarse y decir: ‘yo soy esto y así está bien’”.

Reiteró su agradecimiento al público, pues en la primera semana fue salvado de salir del show, “lo cual agradezco mucho porque adquirí experiencia, me llevo todo lo que conseguí, los veintes que cayeron y me hicieron entender como ser humano y sorprenderme a mí mismo”. Para Jorge Losa viene un futuro halagüeño, ya que su manager le ha dicho que le espera mucho trabajo.