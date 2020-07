Piro, de Ritmo Peligroso, debuta con su podcast Cómo está la banda

Piro Pendás se hizo en el escenario. No es producto de la televisión ni de la radio porque, “Ritmo Peligroso fue una banda que picó piedra en los hoyos fonky, que se hizo de tocar en vivo, a base de huevazos y de salir a chistar, no de haber tenido un apoyo de millones y millones de pesos atrás”, reflexiona el músico en entrevista.

Por eso cuando el primer grupo de punk mexicano se vio obligado a parar actividades y el lanzamiento de un disco inédito este año, Piro tuvo que ingeniárselas para mantenerse en contacto con el público. “No me quedaba de otra, ya me aburrió hacer música a la distancia y produciendo solo, yo necesito estar con la banda. Así que me dediqué a hacer esto del podcast”.

Gossip "Down to Earth”, la nueva serie de Netflix donde Zac Efron se vuelve trotamundos

El vocalista de Ritmo Peligroso estrenó el 1 de junio el primer episodio de Cómo está la banda, un podcast en el que cada lunes comparte experiencias personales, discute temas del momento y recomienda libros, discos, películas, tragos o cualquier cosa que se le venga a la mente.

“El podcast me vino a salvar la vida porque se ha vuelto una especie de compromiso semanal donde tengo que dar lo mejor de mí. Entonces como no estoy tocando en vivo, planeamos un capítulo por semana donde checo cuáles mis recomendaciones, la historia del día, a quién vamos a invitar para tener una charla. Eso va acumulando una serie de actividades semanales para construir un contenido verdaderamente digno”.

El proyecto surgió del trabajo en conjunto con su hijo Juan Pablo, quien se ha encargado de producir el set donde se graba el podcast para verse en el canal homónimo de YouTube o a través de plataformas como Spotify o Apple Podcast.

“Juan Pablo tiene 26 años, es publicista y todo un capo en lo que es el marketing online, el manejo de redes sociales y esas cosas. Él analizó cómo se produce un podcast y le dije que quería hacer uno que fuera impredecible, así que hizo una plataforma que me da mucha seguridad”, explica el cantante.

Aunque el formato de pláticas y conversaciones ha gustado a su público en los seis episodios que han salido al aire, Piro no se limita al formato que ya estableció. Por eso, a partir de este lunes, comenzará a tener diversos invitados, siendo Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, el primero de ellos.

“No soy un entrevistador, yo quiero escuchar y platicar con mis colegas, ser el motivador para que ellos se expresen. Ese segmento se llama Entre amigos y vinilos, porque le estoy pidiendo a cada uno de mis invitados que elijan un acetato que haya sido fundamental en su vida. En el caso de Shenka hablaremos del Angel Dust, de Faith No More y no tienes idea las cosas que salieron de esa plática”, explica el cantante.

Además de este proyecto, Piro también prepara los últimos detalles para presentar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara su libro de poemas Aburrido.

“La pandemia me sirvió para poder terminarlo. Llevaba un año y pico haciéndolo porque he escrito mucho en aviones, restaurantes, en camiones, momentos de soledad y giras; tenia cantidad de cosas a las que les quería dar forma, las tenía que ordenar y para eso me sirvió. Ojalá se haga la feria, pero hasta ahora no sabemos qué va a pasar porque como en todo hay una tremenda incertidumbre”.

El cantante también se encuentra promocionando su línea de camisetas que ha diseñado con caricaturas que realizó cuando cursaba la preparatoria. Además espera que pronto se estrene Aquí no pasa nada, documental sobre Ritmo Peligroso que recientemente pudo verse en el Clínica Festival Online.

“He estado tratando de reinventarme. Pero gracias a Dios ahorita el podcast es una prioridad y no quiero perderlo, aunque en el futuro salga de gira a tocar seguiré haciéndolo para no perder la continuidad porque se ha vuelto fundamental en la vida de mi hijo Juan Pablo y mío”, concluye.