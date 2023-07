Raquel Bigorra seguirá su carrera como solista tras La Casa de los Famosos

"Me gané la simpatía del público, que es lo importante; no me engancho con quienes tuve diferencia de opiniones, porque ahora viene más trabajo para mí. En mi oficina, me informaron que se incrementó la contratación de mis shows como solista”, aseguró la cantante y conductora Raquel Bigorra, cuarta eliminada de La casa de los famosos México.

Entrevistada vía telefónica por El Sol de México, a horas de haber salido de la casa, expresó: “yo jugué como consideré porque me llevé por igual tanto con los del Infierno como el Cielo, con todos pude hacer una conexión, con unos más con unos menos, pero nunca busqué protección del Infierno siempre me mantuve en el Cielo”.

Reconoció que en el interior de la casa, “conocí realmente a Bárbara (Torres). En mis programas la llegué a entrevistar sobre sus obras de teatro y siempre sonriente; afloró su mal humor, sus hormonas y sus gritos, era una persona con la que no se podía conversar, me gritaba y me evadía. y ahora está teniendo diferencias con Sergio Mayer”, reconoció en la charla.

“Bárbara quería que yo me altera y gritara como ella. Hubo momentos que me aventó la puerta, me agredió, llegó a mencionar a mi hija, en más de una ocasión. Pero yo no soy así, no puedo dar algo que no soy, tengo bastante control, he trabajado mucho mis emociones y y gracias a eso salí avante en muchos momentos en la casa.

“Yo creo que bastante me contuve y sí lo tomé como un juego, porque si todo me lo tomo en serio, me hubiera ido en un hoyo emocional. Y sí en una noche le dije a Bárbara cuando me quebré: ‘Tocaste lo más sagrado para mí que es mi hija’”.

Raquel Bigorra agrega que aceptó el reality como reto personal, “y para atraer más público, que ya se incrementó y estoy muy contenta con la gente que sé que ahora me acepta. Y siento tan bonito que les haya gustado el juego que jugué. Aunque me quedé con la intención de saltar en cama en cama para conversar más con los otros participantes para echar más relajo y ser cómplice de otros. Fue más de un mes estar lejos de mi familia, eso sí me pesaba, no tenerlos cerca”.

Raquel Bigorra espera que Wendy o Paul, ganen los cuatro millones de pesos que están en juego en La casa de los Famosos; el pasado domingo se registraron seis millones de votos para la cuarta eliminación.