Se cumplen 50 años sin The Beatles y su música sigue vigente

El 10 de abril de 1970 los diarios internacionales amanecieron con una noticia histórica entre sus titulares: Paul McCartney anunciaba que dejaría de formar parte de The Beatles y consigo se informaba que el cuarteto de Liverpool que había debutado siete años atrás se separaba de manera oficial.

Ese día, la portada del diario inglés Daily Mirror publicaba en su portada: “Paul renuncia a the Beatles”. “La impactante noticia debe significar el final del grupo de pop británico más famoso, el cual ha sido idolatrado por millones en el mundo por casi diez años”; el anuncio era oficial.

No fue una sorpresa para los fans. En ese entonces los rumores sobre la disolución de la banda eran una constante en todos los diarios. Diferencias creativas, conflictos económicos y debates sobre el liderazgo del grupo eran sólo algunas razones que los medios de comunicación señalaban para hablar sobre la separación de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

“Era cuestión de tiempo, dice Manuel Guerrero, conductor del famoso programa de Universal Stereo El Club de los Beatles. “Ringo había dejado la grabación del White Album (1968). George había hecho los mismo durante el inicio de la filmación de la película Let It Be; John, después de que se lanzó el disco Abbey Road; y Paul lo hizo con la declaración que ya sabemos” dice el locutor.

Manuel Guerrero tenía entonces 12 años, “pero había seguido a los Beatles desde el 64, me gustaron mucho desde que los escuché. Entonces, cuando te enteras de la noticia dices: ‘Híjole, qué triste’, pero al mismo tiempo, y como decía el mismo John, no había de qué lamentarse porque antes lanzaban un LP al año, ahora con la separación iban a ser cuatro”, bromea.

No fue diferente el caso de Victor Rosas, miembro de Grupo Morsa, banda mexicana que durante más de 35 años ha rendido tributo The Beatles. “Fue un golpe medio feo saber de su separación. Yo en esa fecha tenía 10 años, era apenas un niño, pero ya los seguía de cerca desde hace tiempo y fue impactante. Mi hermano mayor, que me lleva cinco años, fue el que llegó a la casa comentando eso”, recuerda.

“Después de ese anuncio simplemente me quedé a la expectativa para ver que mas noticias salían, si era algo temporal o definitivo. Pero investigando más a fondo nos dimos cuenta que los problemas entre ellos eran muy fuertes, ya era algo realmente necesario, todos habían crecido y tenían objetivos individuales. Tuvimos que aceptar su separación como banda”, explica el músico.

SEPARACIÓN INEVITABLE

The Beatles lanzó su primer disco el 22 de marzo de 1963. Please Please Me fue el nombre de este primer material que incluía Love Me Do, sencillo que meses atrás había alcanzado el número uno de la lista de Billboard en Estados Unidos y que tiempo después habría vendido un millón de copias.

Era solo el inicio de una prodigiosa carrera con 13 álbumes de estudio en el catalogo principal, de los cuales 11 había llegado a la máxima posición de popularidad en el Reino Unido. The Beatles era la banda más exitosa del mundo en ese tiempo, más populares que Jesús, como había dicho John Lennon a la revista Datebook tiempo atrás.

Parte de su éxito venia de su trabajo con Brian Epstein, manager del grupo y considerado como el Quinto Beatles por su trabajo en el desempeño artístico y de imagen del grupo. Él los descubrió un 9 de noviembre de 1961 y desde entonces fue su representante hasta su muerte en 1967, causada por una sobredosis accidental de barbitúricos con alcohol: “Perdieron la guía de quien los mantenía unidos, de quien los administraba, era la persona en quien ellos más confiaban”, dice Manuel Guerrero.

Tras perder a Epstein, John, Ringo y George quería contratar a Allen Klein en su lugar, “él era el representante de los Rolling Stones y había conseguido buenos contratos con beneficios en regalías para ellos. Pero Paul quería que el manager del grupo fuera Lee y John Eastman, quienes eran el papá y hermano de Linda McCartney, su esposa con la que recientemente había contraído matrimonio”, explica Víctor Rosas.

Esto provocó también problemas financieros en el interior del grupo. Los integrantes habían creado Apple Corps, sello discográfico con el que impulsarían sus intereses personales y artísticos para no perder sus ganancias meramente en impuestos y seguir produciendo contenidos como películas, libros o memorabilia.

La empresa habría sido fundada en 1968, justo en medio de los conflictos profesionales que el cuarteto de Liverpool enfrentaba. Lo que de entrada parecía una buena idea, terminó siendo un puño de tierra que enterró al grupo, pues después de su separación comenzaron las batallas legales. Fue precisamente en la terraza del edificio de Apple Corps donde el cuarteto de Liverpool haría su última aparición pública el 30 de enero de 1969 con un concierto improvisado.

YOKO ONO NO FUE CULPABLE

Cuando se habla de la separación de The Beatles, invariablemente hay un nombre que se nos viene a la mente: Yoko Ono. La artista japonesa había contraído matrimonio con John Lennon en 1969, pero desde tiempo atrás tenía una gran influencia sobre el grupo.

“Los Beatles tenían una regla no escrita en la que consideraban que no era sano que llevaran a sus novias, esposas o amigos al estudio de grabación. Incluso no era muy común ver a Brian Epstein ahí, él se dedicaba a lo suyo que eran los negocios y el grupo a la música”, afirma el locutor Manuel Guerrero.

“De todas las sesiones musicales hay muy pocas fotos donde se vea que las esposas están ahí. Y todo eso comenzó a darse a partir de Yoko Ono, pues prácticamente se volvió una sombra de John a donde quiera que iba; lo peor era que se ponía a opinar. La situación se complicó porque ellos no estaban acostumbrados a que alguien ajeno a ellos estuviera ahí y menos que les diera indicaciones”, dice el especialista.

Para Victor Rosas, que Yoko Ono comenzara a formar parte de las decisiones de The Beatles fue más una provocación del mismo Lennon, “cuando se da cuenta que a los demás no les gustaba su presencia John hasta la invita a propósito. Quizá por eso quedó esa imagen de ser ella la culpable”, dice el músico del Grupo Morsa

Sin embargo, Manuel Guerrero considera que la llegada de Yoko fue sólo una pieza más dentro de todos los problemas que el grupo tuvo. “Los Beatles se hubieran separado de una u otra forma. Y en mi opinión, creo que ella le dio fuerza a John para continuar con el resto, porque él ya se había cansado, habían pasado muchas giras y muchas cosas, pero ella le inyectó un nuevo aire creativo. La gente tiende a echarle la culpa a ella porque era necesario un chivo expiatorio, pero lo cierto es que desde mucho antes Lennon ya quería salirse”.

DESPUES DE THE BEATLES

Let It Be fue el último disco que The Beatles lanzó al mercado. El álbum salió el 8 de mayo de 1980, semanas después del anuncio de la disolución de la banda. El material fue producido Phil Spector, quien se encargó de la mezcla final del disco. Sin embargo, las consideraciones que hizo distaban mucho del deseo original, lo que causó molestias en el grupo, principalmente en Paul McCartney.

“Los cuatro estaban tan hartos de todo que Phil Spector sacó el disco como él quiso. Originalmente ellos querían hacer música lo más pura posible, similar a su primer disco que lo grabaron en un día, sin sobregrabaciones. De hecho el titulo iba a ser Get Back, porque era un regreso a las raíces de The Beatles, pero finalmente se produjeron canciones donde se incluyó hasta una orquesta”, explica el locutor.

Aunque el disco debutó en primer lugar en Reino Unido y Estados Unidos, los músicos no quedaron satisfechos con el resultado. Finalmente, en 2003, se lanzó una versión llamada Let It Be… Naked, que incluía las versiones “al desnudo” de estos temas, como originalmente habían sido concebidas.

A 50 años de la separación de The Beatles, el cuarteto de Liverpool sigue siendo referente en la escena musical de todo el mundo. Tanto Manuel Guerrero como Victor Rosas coinciden en que la trascendencia del grupo está en seguir influyendo generaciones más jóvenes con su música, tanto como lo hicieron con otras grandes estrellas de la música.

“¿Conoces a Madonna, a Queen a U2? Bueno, pues ellos se inclinan ante los Beatles”, afirma Guerrero. “Son parte de la cultura universal. Estás hablando de un grupo que tiene 50 años que se separaron. Dos de sus integrantes ya no están con nosotros, dos siguen vivos. Hay quienes me preguntan, ¿crees que después de ellos se siga hablando de los Beatles? Yo digo que hasta se va a hablar mucho más, porque para entonces ya serán unas leyendas”.

