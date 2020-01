Escucha aquí "Me gusta", el nuevo sencillo de Shakira

La colombiana estrenó mundialmente su tema "Me gusta", en el que colabora con el artista urbano de origen puertorriqueño Anuel AA, tal como lo había mencionado en sus redes sociales.

YA DISPONIBLE!!! OUT NOW!!!

Me Gusta

El nuevo sencillo / The new single

Shakira & @Anuel_2bleA

ESCUCHAR EN / LISTEN AThttps://t.co/cv9RuUZnDp pic.twitter.com/MfySREWd8u — Shakira (@shakira) January 13, 2020

El próximo 3 de febrero Shakira será parte del Half time show de Super Bowl en su LIV edición, el cual se celebrará en el estadio Hard Rock de Miami, Florida.

👑👑 @jlo @shakira #PepsiHalftime #SBLIV pic.twitter.com/mrntc97ipW — NFL (@NFL) September 26, 2019

Otro evento deportivo de talla internacional donde la estrella latina destacó, fue en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA con sede en Sudáfrica interpretando el tema "Waka Waka (Esto es África)", también permitió que se usara con fines benéficos.

Los últimos años han sido de grandes logros para la intérprete pues durante su gira El Dorado World Tour, tuvo la oportunidad de realizar un documental acerca de su experiencia en las 54 presentaciones repartidas por Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica.

Dicho material será estrenado en la cadena HBO, el próximo 31 de enero.