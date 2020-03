Checa aquí los estrenos de Netflix para Marzo

El catálogo de los lanzamientos más importantes de la plataforma para el mes de la primavera ya está aquí. La tercera temporada de Élit3 y diversas películas de Studios Ghilbi, la llegada de este mes presenta contenidos inclinados al drama de historias especializadas de grupos e individuos como los hinchas italianos, standoperos estadounidenses o publicistas españoles.

> Domingo 1

Heartland - Temporada 3 (serie)

La rebelde Amy se recupera de la súbita muerte de su madre cuando a ella y a su abuelo los amenazan con quitarles el rancho.

El viaje de Chihiro (película)

Otros filmes de este estudio japonés podrán ser vistas en la plataforma. Algunos de los títulos prometidos son: La princesa Mononoke, El cuento de la princesa Kaguya, Arrietty y el mundo de los diminutos, Nausicaä del Valle, Mis vecinos los Yamada y El regreso del gato.

Vevet Colección - Temporada 3 (serie)

A finales de los sesenta, Ana, diseñadora de moda, abre una tienda y escuela de diseño en Barcelona con la ayuda de sus amigos Clara, Pedro y Raúl. Velvet continúa.

> Jueves 5

Castelvania - Temporada 3 (serie)

Un cazavampiros lucha por salvar una ciudad asediada por un ejército de bestias controladas por Drácula. Serie inspirada en el clásico videojuego.

> Viernes 6

Spenser: Confidencial (película)

Spenser, un expolicía recién salido de la cárcel, se junta con Hawk, un peso pesado, para desentrañar una conspiración vinculada con la muerte de dos policías de Boston.

The Protector - Temporada 3 (serie)

Un joven habitante de la moderna Estambul descubre sus lazos con una antigua orden secreta y se dispone a salvar a su ciudad de un enemigo inmortal.

Paradise PD: Parte 2 (serie)

Primer acto: un novato llega a una comisaría de pueblo. Segundo acto: los compañeros son un desastre, el padre es el jefe y persiguen narcos. Tercer acto: nada bueno.

Vikingos - Temporada 6 (serie)

Este drama realista recuenta las hazañas del vikingo Ragnar Lothbrok durante la expansión nórdica al retar a un líder falto de visión.

Ugly Delicious (serie documental)

Todo el sabor, ninguna basura. El chef estrella David Chang conduce a sus amigos en una travesía intercultural donde que se te caiga la baba está bien visto.

> Martes 10

Los asesinatos de Valhalla - Primera Temporada (serie)

Un detective de doloroso pasado regresa de Oslo a su Islandia natal para ayudar a una entregada policía a cazar a un asesino en serie relacionado con una foto misteriosa.

> Miércoles 11

Dirty Money - Temporada 2 (serie documental)

Esta serie de investigación revela las descaradas acciones de la corrupción empresarial, desde préstamos salariales hasta coches que burlan las pruebas de emisiones.

The Circle : Brasil (serie)

Los concursantes se alían, coquetean y mienten en las redes sociales para ganar mucho dinero. ¿Hasta dónde llegarán? Ser o no ser uno mismo, esa es la cuestión.

On My Block- Temporada 3 (serie)

En un barrio problemático de Los Ángeles, la amistad de cuatro adolescentes inteligentes y divertidos se pone a prueba al iniciar el año escolar.

> Viernes 13

Élite - Temporada 3 (serie)

Tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia.

Kingdom - Temporada 2 (serie)

Mientras los extraños rumores de la enfermedad del rey alarman al pueblo, el heredero al trono es su única esperanza contra la misteriosa plaga que se apodera del reino.

> Jueves 19

Feel Good (serie)

En esta tragicomedia irónicamente divertida, la comediante Mae Martin aborda la sobriedad, la adicción y una nueva relación con una chica que antes era heterosexual.

> Viernes 20

El Hoyo (película)

En una cárcel de varios pisos, la comida baja en una plataforma de cemento. Los reclusos de más arriba comen en abundancia, pero a los de abajo apenas les llega nada.

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma (serie)

La verdadera historia de la empresaria afroamericana Madam C. J. Walker, que fundó un imperio del cuidado capilar y fue la primera mujer millonaria por esfuerzo propio.

Fangio, el hombre que domaba las máquinas (documental)

Juan Manuel Fangio fue el rey de la F1 y ganó cinco campeonatos mundiales en los años cincuenta, antes de que se usaran equipos de protección o dispositivos de seguridad.

Carta al rey (serie)

En esta deslumbrante serie de fantasía, un muchacho que lleva consigo el destino del reino se embarca en una aventura con el fin de entregar un mensaje secreto.

Ultras (película)

Una historia de amistad intergeneracional y madurez personal enmarcada en la cultura de los ultras durante las cinco últimas semanas de un torneo de fútbol.

> Domingo 22

Brooklyn Nine-Nine - Temporada 6 (serie)

Este brillante detective de Brooklyn deberá aprender a seguir las normas y trabajar en equipo con la llegada de un nuevo capitán.

> Miércoles 25

Hogar (película)

An unemployed advertising executive begins stalking the new tenants of his former home and his motives toward the family turn sinister.

> Jueves 26

7Seeds - Temporada 2 (serie)

Una niña tímida llamada Natsu despierta y descubre que pertenece a un grupo elegido para garantizar la supervivencia de la humanidad en un planeta Tierra muy diferente.

Black Lightning - Temporada 3 (serie)

Jefferson Pierce, director de escuela y superhéroe retirado, vuelve a la acción cuando una banda de criminales amenaza a su familia.