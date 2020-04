Chicago Fire celebra a los héroes verdaderos

Para la actriz Marina Squerciati, quien interpreta a Kim Burgess en Chicago PD, los tiempos actuales requieren que la ficción destaque la función de quienes se encargan de cuidar y proteger a los demás. “Cuando hablamos de héroes estamos acostumbrados a personajes como Superman y Wonder Woman, pero aquí nosotros mostramos a personas reales, que cometen errores”, dice en entrevista con El Sol de México, a propósito del especial de la franquicia Un Chicago, que unió a este show con la trama de bomberos Chicago fire y se emitió por primera vez el pasado 13 de abril.

“Ver a gente de primeros auxilios, bomberos, doctores, oficiales de policía, y descubrir que no son perfectos, hará a la gente decir ‘tal vez yo también pueda ser un héroe’ y si eso inspira a alguien a convertirse en personal de primeros auxilios, esa es una gran contribución del show, porque mucha de esa gente es la que necesitamos en el mundo ahora”, declaró Marina Squerciati.

Respecto a su interpretación de una mujer policía, agregó: “Antes de iniciar el show hablé con muchísimas mujeres que están metidas en el trabajo que hace Kim y ellas me dijeron ‘no puedes llorar, no puedes mostrar debilidad, estás inmersa en un mundo de hombres’. Pese a eso, me gusta que aquí sí se ha enseñado que estas mujeres pueden tener un poco de sufrimiento viviendo en este universo, además de que se muestra cómo afrontan sus luchas, eso definitivamente ha contribuido al éxito de este show en el que se han regalado personajes muy reales, el mío por ejemplo trata de convertirse en mamá y al mismo tiempo es una policía y creo totalmente que se puede ser ambas”.

Finalmente, la actriz resaltó la labor de aquellas personas que están siendo héroes verdaderos en estos días de pandemia global. “Tenemos que valorar a los policías y doctores de la vida real que están luchando allá afuera, aquellos que sabemos que tienen familias y aun así están metidos en los hospitales y en las casas de las demás personas, a quienes están trasladando enfermos en las ambulancias sin importar que para ellos sean completos extraños, estos tiempos difíciles me hacen respetar muchísimo más a estos héroes verdaderos”.