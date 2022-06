Chris Evans responde a críticas por escena lésbica en 'Lightyear': "Esas personas son idiotas"

El pasado 16 de junio fue el estreno de la película 'Lightyear' que cuenta la historia del juguete espacial de Andy, el niño de ‘Toy Story’ (1995), sin embargo, esta cinta no llegó a todos los cines, y es que en algunas naciones de Medio Oriente no fue emitida por una escena que muestra una relación afectiva entre dos mujeres.

Al poco tiempo, la noticia de la censura se volvió tendencia en todo el mundo, lo que generó un debate entre las personas que apoyaban la representación lésbica en esa producción de Pixar, y las que no. Esa secuencia fue eliminada al inicio, pero regresó gracias a la presión de los creadores y activistas LGBT+.

De esta manera, es que Chris Evans, quien le da voz al astronauta, decidió emitir una serie de declaraciones, en las que destacó que no estaba de acuerdo con las críticas que realizaron hacia ese personaje, ya que ese tipo de pensamientos homofóbicos son del pasado y deben extinguirse, además llamó “idiotas” a la gente inconforme.

“SIEMPRE HABRÁ PERSONAS QUE TENGAN MIEDO”

El actor de 41 años comentó que estaba orgulloso de poder trabajar en un proyecto de este estilo, y espera que pronto las personas ya no vean estas relaciones como algo malo, ya que esas ideas deben extinguirse.

“La verdad es que esa gente es idiota, cada vez que hay un avance social a medida que despertamos, la historia estadounidense, la historia humana es una constante de despertar y de crecimiento social y eso es lo que nos hace buenos”, indicó en una entrevista a The Guardian.

En sentido, él continuó diciendo que lo mejor es ignorar esos comentarios: “Siempre habrá personas que tengan miedo y no se den cuenta y traten de aferrarse a lo que había antes. Pero esa gente se extingue como dinosaurios. Creo que el objetivo es no prestarles atención, avanzar y abrazar el crecimiento que nos hace humanos”.

En otra intervención con los medios, el actor que le dio vida al Capitán América, aseguró: "Es difícil no sentirse un poco frustrado de que sea un tema de discusión, que sea noticia. El objetivo es que podamos llegar a un punto en el que sea la norma, y que no sea terreno desconocido, que eventualmente sea así”.

Para concluir agregó: “Mira, es un honor ser parte de algo que está dando esos pasos, pero el objetivo es mirar hacia atrás en este momento y estar sorprendidos de que nos haya llevado tanto tiempo llegar ahí”.

CHRIS EVANS ES UN ALIADO LGBT+

No es la primera vez que el actor defiende a la comunidad LGBT+, ya que, a pesar de ser heterosexual, él siempre ha mostrado su respeto y apoyo hacia este colectivo, principalmente porque su hermano Scott Evans es gay.

Cada vez que es cuestionado al respecto, reitera su compromiso con este sector de la población: “En diez años estaremos avergonzados de que esto sea considerado un problema”, remarcó en una entrevista realizada para PlayBoy en el año 2012.

Chris aseguró que su empatía comenzó desde que era muy joven: “Crecer con mujeres me ayudó, crecer en el teatro me ayudó, crecer en una comunidad progresista me ayudó. Creo que es realmente importante ponerle cara a las situaciones que estamos navegando como sociedad “. confesó para el medio The FIX.

