Conociendo Rusia acierta con dueto junto a Lafourcade: la canción ganó un Latin Grammy

Reconocido como el heredero y representante del rock de Argentina, cuna de leyendas musicales del género en Latinoamérica, Mateo Sujatovich con su proyecto Conociendo Rusia, hace patente en su nuevo disco la fórmula que emplea como creador.

“La simplicidad es parte de lo que a mí me gusta trabajar y componer. Es una escuela de la canción clásica. Me gusta que la gente se quede cantando mis canciones, que recuerde los estribillos y que se quede con imágenes después de haber escuchado”, dijo el músico en su reciente visita a México.

Sujatovich ofreció conciertos en la capital y en Monterrey para presentar “Jet Love”, disco que ha descrito como “una crónica musical”, días previos a la gala del Latin Grammy, donde resultó ganador de un premio en la categoría Mejor canción pop/rock por “Cinco horas menos”, grabada a dueto con Natalia Lafourcade. También fue nominado como Álbum pop/rock y hace apenas cuatro años competía como Nuevo artista.

Gossip Antonio Aguilar padre se burló de su hijo Pepe por querer ser rockero: así reaccionó el cantante

“Esa es una canción que, por tener a Natalia se ha vuelto mucho más especial, pero creo que lo es también porque retrata esa sensación de estar viajando, desorientado y lejos de casa. Y también porque retrata las inseguridades que puedes llegar a tener cuando te alejas de tu pareja, de la persona que quieres por tanto tiempo”, explicó.

“Me gusta pensar que la gente que escucha este disco y que le gusta, pueda imaginarse los días de Mateo en los aviones y los viajes, cómo es estar viviendo de gira para un músico que anda yendo y viniendo, pasando la vida”.

Puede interesarte: Coldplay estrena video de "The Karate Kid" con Ralph Macchio como protagonista

Como viajero constante, Mateo Sujatovich reflexionó sobre lo frágil que son las sociedades y las personas: “Me parece que el mundo es de bastante cristal, es un mundo difícil y sensible, que se rompe y se arregla todo el tiempo. Hay muchas partes del mundo donde hay mucha gente que está rota y que le pasan cosas muy duras”, opinó.

Sobre su relación con el público y argentino, hizo otra reflexión: “La música en Argentina siempre está en efervescencia y siempre tiene cosas con proyectos de todos los géneros, rock, trap, rap, cumbia, baladas. Hay en verdad mucha cultura musical, es un gusto que la gente me haya acogido muy bien aquí y que me quieran mucho. En la industria a veces me dicen que soy representante de esta nueva era, que es algo que agradezco”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La gente en México es muy apasionada, muy querible y tengo fans que están muy presentes en mi vida, que me escriben mucho, que están todo el tiempo atentos a las novedades. Cuando estoy acá, sé que va a ser un show muy lindo porque en gran parte es el público el que lo hace y porque el público mexicano es uno de los mejores”, finalizó.