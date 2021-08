Cristo Fernández habla de su papel en la serie Ted Lasso

Si algo tiene claro Dani Rojas es que Football is life! (¡El futbol es vida!). Esa frase quedó inmortalizada en la serie Ted Lasso por Cristo Fernández, quien interpreta al carismático futbolista en la producción de Apple Tv+.

Sin darse cuenta, el actor tapatío creó la frase cuando hizo el casting para este papel frente a los creadores de la serie, incluido Jason Sudeikis, protagonista y mente maestra detrás de la historia.

“Hasta ahora me voy enterando”, dice con una sonrisa.”No me acordaba que dentro de las escenas tenía que hablar sobre mi pasado en el futbol. Y ahí dije: Football is life! (¡El futbol es vida!) porque yo jugué en los Tecos y me encanta este deporte. El cántico que Dani hace también lo propuse y se quedó”, cuenta el actor en entrevista con El Sol de México.

Estas propuestas le dieron a Cristo el papel. Pero sobre todo logró que Dani Rojas fuera de origen mexicano, pues antes había sido considerado como un futbolista islandés. “Yo todavía llegué al set y les dije que si querían que fuera así necesitaba más tiempo para prepararlo. Pero no, lo hicieron mexicano”.

Así, sin proponérselo inmortalizó esta frase, el actor también logró que Dani mantuviera una vibra alegre y positiva, ya que en principio estaba destinado a ser el villano de la historia.

Indirectamente, Fernández logró proyectar a nivel mundial un personaje alegre y lleno de amor por la vida. Muy diferente al perfil criminal que han popularizado las series de narcos, asegura.

“Para mí es necesario romper estereotipos. Hay historias que necesitan este tipo de personajes, maleantes, narcos, lo que sea. Pero es importante que nos conozcan como somos: buena vibra, positivos, con buena energía y carismáticos. Mi objetivo es que el personaje se sienta muy mexicano, muy latino”.

Ted Lasso se ha vuelto un fenómeno televisivo desde su primera temporada estrenada en agosto del 2020, justo en plena pandemia. El entrenador de americano que sin saber nada de futbol llega a dirigir el AFC Richmond de la Liga Premier, ha cautivado con una comedia que parte de mensajes optimistas y la palabra Believe (Cree).

La producción de Apple Tv+ se encuentra ahora en su segunda temporada y cada viernes estrena un capítulo nuevo. La serie está nominada en 20 categorías de la próxima entrega del Emmy, donde compite en la categoría principal de Mejor Serie de Comedia.

“No me caía el veinte del éxito de la serie hasta ahora que vine a Los Ángeles y veo que a la gente le encanta. Al principio fue abrumador, porque es la primera vez que siento algo así. Pero es bonito cuando la gente se acerca y agradece el trabajo que haces. Le da un valor especial a lo que le hacemos. Eso me da a entender la responsabilidad que tenemos como artistas para poner afuera determinados contenidos que vayan más allá”, afirma el actor.

Antes de llegar a trabajar en Ted Lasso, el actor buscó convertirse en actor en el Reino Unido. Sin embargo tuvo pocos logros ya que varias ofertas le fueron negadas debido a su condición como inmigrante.

“Muchas oportunidades se me cerraron por papeles, por visas. Porque si querían a alguien mexicano o latino, era más fácil conseguirse a un europeo mitad español mitad inglés que diera el gatazo. Por eso en Dani Rojas quiero que hasta el acento se marque bien”.

Tras dejar su carrera como futbolista, Cristo Fernández realizó una maestría de actuación en el Reino Unido en 2016. Sin conocer a nadie y hablando sólo un poco de inglés, el actor tuvo que crear sus propios proyectos para salir adelante porque, “un mexicano en Londres qué historias va a encontrar”.

Así comenzó a trabajar como runner o asistente de artes en diversos sets de filmación. Luego escribió guiones y produjo algunos cortometrajes. Eso lo entrenó para crear Espectro Mx Films, productora con la que pronto estrenará su primer largometraje como guionista y estelar, Do you speak love?, y con la que realizó el cortometraje Jaguar que competirá en la selección del festival Shorts México 2021.

La semana pasada, el tapatío fue invitado por el equipo de beisbol de los Dodgers para realizar el primer lanzamiento de pelota en el Mexican Heritage Day. “Que me hayan tomado en cuenta para eso es algo muy especial”, destaca.

Adjudica el éxito que vive ahora a que se salió de su zona de confort. Pero también a que ha logrado enfrentar las adversidades con oportunidades que él mismo ha creado. “Ahorré dos, tres años para pagar mi maestría porque no encontré los apoyos. E intenté hacer cosas fuera del futbol”, señala.

“Todas las cosas que he hecho me han ayudado a estar donde estoy. Y es un consejo que puedo dar: A lo mejor los trabajos que haces no son exactamente a los que te quieres dedicar, pero sí te ayudarán a prepararte. Sin saberlo, con el futbol y todas las cosas que hecho me fui preparando para este papel toda mi vida”.