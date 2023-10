David Bisbal celebra en México 20 años de carrera

David Bisbal está en México festejando 20 años de carrera; su próximo concierto en tierra azteca será el 9 de mayo de 2024, en el Auditorio Nacional, en el marco del tour internacional que lleva el título de su nuevo sencillo, Me siento vivo.

El cantante español lanzó Bisbal, su documental biográfico, dirigido por Alexis Morante, cuyos derechos pertenecen a la plataforma Movistar+, junto con Universal Music; anunció que más adelante se informará cuándo se exhibirá el filme en salas de cine.

En 95 minutos, se abarca desde 2011, cuando ganó el segundo lugar del reality Operación Triunfo en España, hasta 2022, cuando brindó el concierto D20B en un estadio de Almería, su tierra natal.

David Bisbal cuenta en la cinta que en sus inicios ya siendo conocido en España, lo más difícil fue ser aprobado por otros artistas españoles y hasta latinos, por salir de un reality show.

Aparecen Rosario Flores, Ana Belén y Víctor Manuel, o Enrique Bunbury, quien dice irónico “ahora resulta que tengo que pedirle un autógrafo a Bisbal”.

Por primera vez, habla acerca del Alzheimer que padece su padre, José Bisbal, un ex boxeado muy querido en Almería; “recuerda que fue boxeador, que tiene hijos, pero le tengo que decir quién soy. Siempre le canto una copla que le gustaba. Lo tratamos de cuidar lo mejor posible.

“Mi pasión es la música, pero no sacrificaré la unión de mi familia, mi madre, padre y hermanos, mi esposa e hijos”, señala en el documental, que también aborda aspectos de su vida amorosa.

En conferencia posterior al pase de prensa de su película, el cantante anunció su próximo concierto en México, y destacó que está abierto a apoyar a los artistas emergentes.

“Si a mí me pide un talento nuevo hacer una colaboración con él, claro que la hago. Llevaba un año de ser conocido Sebastián Yatra e hicimos un dueto”, y sostiene que no quiere repetir lo que otras figuras de su país hicieron cuando él debutó, aunque, relata, “un día coincidí con Bunbury en un encuentro de artistas y me sorprendió que me preguntara cosas de mi carrera”.