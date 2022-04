Denise Rosenthal vuelve a sus tiempos de Rebelde y graba con Moderatto

A 16 años de haber finalizado transmisiones, el fenómeno Rebelde se mantiene más vigente que nunca. No sólo impactó a los mexicanos, también a gente de otro país, como en el caso de la chilena Denise Rosenthal.

Siendo una adolescente, Denise le dio seguimiento a la historia, se enamoró del proyecto mexicano al grado de que, en 2009 audicionó para el remake que realizó Chile, en éste la también actriz dio vida al personaje de Roberta.

La telenovela contó con sus propias canciones, sin embargo, la popularidad del grupo mexicano era tanta que ella tarareaba muchos éxitos de RBD, el grupo surgido de aquella telenovela.

Ahora, a sus 31 años, la vida le dio la oportunidad de cantar, junto a Moderatto, una de las canciones de la agrupación creada por el productor Pedro Damián.

Este corazón es la canción en donde unen sus talentos y que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

“El momento en el que me metí al estudio de grabación fue súper melancólico, primero por saber que el tiempo pasa volando, ya pasó mucho tiempo desde mi actuación en la telenovela; de pronto, me di cuenta que había crecido y evolucionado mucho en todo este camino que he transitado, he forjado mi identidad como compositora e intérprete.

“Cuando comencé a cantarla sentí un agradecimiento profundo por todo lo que he vivido, no tuve la melancolía de añoranza sino todo lo contrario, emoción por mi evolución. Llego a un punto en el que obviamente culmino un proceso evolutivo, de crecimiento, de conocimiento personal, profesional y artístico”, afirmó la cantautora en entrevista.

Gracias a la invitación y participación que tuvo, la chilena logró conectarse con su niña interior, recordó el motivo por el que escogió ser artista, la motivó incluso a encontrar una nueva perspectiva de vida.

De acuerdo con Mick Marcy, de Moderatto, Denise tuvo la libertad creativa para adecuar la parte que le tocó de la rola, fusionar y experimentar nuevos sonidos.

El sencillo forma parte del proyecto de Moderatto que concluirá en un álbum, aún sin fecha oficial de estreno.

“Cuando salió la oportunidad de hacer este disco, inmediatamente aceptamos por el cariño que le teníamos a las canciones; fuimos encontrando voces que se pudieran sumar, voces que nos parecían fuertes, con una autoridad en la manera en cómo se expresaban”, aseguró Mick.

En cuanto a proyectos de Denise, tras cinco álbumes publicados, la chilena ganadora de Gaviota de Oro y Plata en el Festival de Viña del Mar 2020 prepara su próximo material el cual, según su descripción, proyectará un concepto innovador y fresco.

Durante algunas semanas, Denise se alejó de las redes sociales, preocupando a sus fans; sin embargo, a su regreso explicó que tomó esta decisión para enfocarse en sanar de manera personal.

“Creo que los seres humanos vivimos traumas y conflictos internos que debemos de solucionar, trabajar en nosotras mismas para poder ser mejores personas y poder vivir de una manera más feliz. Las redes sociales hoy en día nos exponen mucho más y me es importante enfrentarlas con honestidad, transparencia, poder generar reflexiones, mostrar mi vulnerabilidad porque muchas veces las personas creen que nosotros estamos ahí y que no nos afecta nada, pero no es así, tenemos conflictos también, por eso me parece importante visibilizarlo”, aseguró.