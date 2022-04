Diego El Cigala expresa su amor por México en su nueva gira

Pasaron varios años para que Diego El Cigala se arriesgara a hacer un disco con aire ranchero. La idea le rondaba mucho antes de que Chavela Vargas y Armando Manzanero lo animaran a fusionar el flamenco con la música mexicana y aunque sólo Manzanero escuchó el álbum, pues Chavela ya había fallecido, ambos están en las entrañas de este proyecto que salió en mayo de 2020 y dos años después se escuchará en vivo aquí.

El 29 de abril inicia en Guadalajara la gira Homenaje a México: Diego El Cigala, que llegará el 5 de mayo al Auditorio Nacional de la Ciudad de México y seguirá el 12 en Cuernavaca y el 14 en Valle de Guadalupe. “Volver con mi público mexicano al que quiero tanto, me da mucha alegría después de todo este pesar, de esta ruina tan grande, que vuelvan los conciertos, que vuelva otra vez toda la normalidad, me encanta, es una maravilla, gracias a Dios”.

La relación del cantaor con América Latina es de un amor profundo, confiesa en entrevista con El Sol de México. “Y viene de muchos años atrás, unos 20 (en los inicios de su carrera), desde que conocí a Bebo Valdés y empecé a hacer mis primeros viajes a Cuba y a Dominicana, han sido etapas muy bonitas en las que he aprendido muchísimo de la cultura y de la gente de Latinoamérica, me parece que van mucho con la manera de vivir del gitano, de nómada, de vivir muy al día. Me ha dado muchas alegrías Latinoamérica en todos los aspectos, llevo ya nueve años en República Dominicana y no me sacan de aquí ni con agua caliente”.

Gracias a que el realizador español Fernando Trueba le presentó al pianista cubano Bebo Valdés, con quien estaba trabajando para la música de su Calle 54 y, El Cigala conoció al veterano artista hace más de 15 años. “Tuvimos un encuentro maravilloso Fernando, Bebo y yo, fui uno de los primeros en ver la película y me enamoré de ese proyecto, enseguida hicimos migas Bebo y yo”. El testimonio más fiel de esa amistad es el álbum Lágrimas negras, que este año celebra su 15 aniversario.

Curiosamente, relata, “desde entonces, ellos me lo decían, que yo debería hacer un disco tributo a México y me lo he pensado, lo he buscado, hasta que se dio; a los tres siempre nos gustó la música mexicana tradicional, la ranchera, sus boleros rancheros”.

Después, dos emblemas mexicanos terminaron de convencerlo. “Chavela Vargas y Armando Manzanero fueron artífices a la hora de ponerme este disco en la mente, un disco maravilloso en el que estoy rodeado de Los Macorinos, Los Panchos, Manzanero, La Sonora Santanera, yo creo que es un disco muy logrado, a la hora de juntar dos fronteras como es el flamenco y la música mexicana”, dice al tiempo que manifiesta su tristeza por la muerte de Vicente Fernández, presente en el álbum porque grabó De qué manera te olvido, uno de sus éxitos.

Quizá por ese amor, su vuelta a los escenarios empezó por América Latina. Antes de llegar a México, estuvo en Argentina, revisitando el material de su álbum de 2012 Romance de la luna tucumana y en Colombia, donde presentó un show parecido al que se verá en México.

“La verdad que lo estoy disfrutando mucho, hay una parte de la gira que va el tributo a México y otra parte en la que van los 15 años de Lágrimas negras, así reparto un poquito de los dos”, adelanta.

“La voz del flamenco te deja entrar en otros mundos para hacer y deshacer, desde el bolero, pasajes de tango, algún tema de Lágrimas negras, de Cigala canta a México, sin mariachi, pero se pueden hacer canciones como Verdad amarga, Cenizas, Bésame mucho, que a la gente le conmueve mucho”.

Regresa a su raíz

El artista, que en 2016 publicó Indestructible, un disco que fusiona el flamenco con la salsa, anuncia que está listo para volver a su raíz y graba simultáneamente un álbum de flamenco puro y otro de boleros. Su voz le permite abordar varios géneros, sin olvidar su origen, admite. “Nunca se deja de ser flamenco, esa es la historia, el cuento está en que todo lo que haga siempre lleve flamenco, pero también que lleve esa parte de la música con la que estoy colaborando”.

Capaz de “ponerse en el pellejo de un salsero”, o de un charro si es el caso, El Cigala reconoce que “mucha gente me dice, sobre todo los puristas, ‘¿para cuándo un disco de flamenco?’, y estoy en ello, estoy en plena producción de un disco flamenco, estoy con un disco de boleros y un disco de flamenco, para ambas aficiones, sobre todo la del flamenco que ya me exigen un disco y ya toca”, remata quien desde Picasso en mis ojos, de 2007 y Vuelve el flamenco directo en el Palau de la música, de 2010, no graba un álbum netamente flamenco.