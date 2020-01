Diego Luna y Gael García Bernal se unen a Amazon

Diego Luna y Gael García Bernal firmaron un acuerdo de colaboración preferente con Amazon para crear y producir diferentes contenidos que se emitirán en Amazon Prime Video.

Luna y García Bernal, que son socios en la compañía audiovisual La Corriente del Golfo, ya están trabajando con el gigante digital en una ambiciosa serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma que tendrá al español Javier Bardem como protagonista.

Gossip Te decimos en dónde ver las series y películas ganadoras de los Globos de Oro

"Este es un momento importante para todos en La Corriente del Golfo", dijo Luna en un comunicado de prensa.

"Estamos emocionados de trabajar mano a mano con Amazon, ya que esto nos permitirá llegar a nuevos públicos y contar historias que nos representan y reflejan nuestras realidades", añadió.

Por su parte, García Bernal aseguró que están "encantados y agradecidos" de haber firmado este acuerdo de colaboración con Amazon.

"Esto proporciona una oportunidad para nosotros y para el talento en Latinoamérica para crear proyectos ambiciosos e interesantes", añadió.

También saludó con mucho entusiasmo este pacto el copresidente de Television en Amazon Studios, Vernon Sanders.

"Estamos increíblemente emocionados de expandir la relación de Amazon Studios con el equipo multitalentoso de Gael García Bernal y Diego Luna", comentó.

Gossip Así sonó 2019: dominaron los nuevos rostros y las colaboraciones

"Su talento, creatividad y perspectiva global darán como resultado, indudablemente, más contenido cautivador todavía para nuestros clientes en Amazon Prime Video", indicó.

Luna y García Bernal continúan trabajando como productores ejecutivos en la serie limitada sobre Hernán Cortés y Moctezuma que contará con Bardem (ganador del Óscar por "No Country for Old Men", 2007) como estrella y que será dirigida por los colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego (nominados al Óscar por "El abrazo de la serpiente", 2015).

Steven Zaillian (ganador del Óscar por "Schindler's List", 1993) fue el elegido para escribir esta serie de cuatro horas de duración y que se inspira en un proyecto de Dalton Trumbo (doble triunfador de la estatuilla de la Academia de Hollywood por "Roman Holiday", 1953; y "The Brave One", 1956).