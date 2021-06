Director Sergio Tovar regresa a sus orígenes

Sin quererlo ni planearlo, Sergio Tovar Velarde regresó al lugar donde inició su carrera como director luego de 25 años de trayectoria. El director de la cinta Cuatro lunas, realizó durante la pandemia la serie web El fantasma de la lavadora, que tuvo como locación la casa de su papá en la que vivió durante el confinamiento y que fue el mismo espacio donde empezó a dirigir.

“Fue un regresar al origen en todos sentidos. Por la pandemia estuve obligado a volver a la misma casa y filmar con una cámara que tenía al alcance, de resolver cosas más con ingenio que con presupuesto. De alguna forma fue como una llamada de atención de mi niño interior para que no me olvide de cosas, como un renacer filmando”.

Una adaptación de Cuento de Navidad, de Charles Dickens fue el primer cortometraje que realizó cuando tenía 12 años, sin siquiera tener la idea de querer convertirse en director.

“Yo soy actor desde siempre, yo nací actor. Y al vivir en Tepic pensaba que probablemente nadie de Hollywood o ni siquiera de Televisa vendría a contratarme. Así que al ver que mi papá tenía una cámara casera y pensé en generar mi propia película como actor”, recuerda.

“Cuando armé la película, mi papá me dijo que era un buen director. Y me pregunté qué significa eso a ciencia cierta, porque a esa edad uno no lo tiene muy claro. Ahí me di cuenta que estaba haciendo películas”.

Sergio Tovar Velarde recuerda esto al hablar sobre sus 25 años como director, los cuales celebra publicando parte de su filmografía en su canal de YouTube. Esto incluye su cortometraje Edén en formato 4k y otros proyectos como La voz de las cigarras, Jet Lag, y los largometrajes Aurora Boreal, que formó parte del Festival de San Sebastián, y Los inadaptados, ganadora en el Festival de Guadalajara.

“A lo largo de estos 25 años he ido escribiendo una gran biografía, como que cada película no era una pieza aparte, sino que todas eran diferentes tomos de una misma pieza más grande. Eso es algo que uno como director no ve al momento, sino con el paso del tiempo”, dice el realizador en entrevista.

Dentro de la filmografía de Sergio Tovar Velarde destaca Cuatro lunas, que estrenó en 2014; una película que abordó parte del romance, las problemáticas y obstáculos que vive la comunidad LGBT+ en la Ciudad de México.

“Fue un parteaguas para mí y mi carrera. Pero lo más importante fue que las cosas que quería decir ayudaran en algo, pues me interesaba hablar del amor y sus libres manifestaciones. Y mientras hacía la película había muchos debates de la adopción homoparental y el matrimonio igualitario”, afirma.

El cineasta espera retomar parte de la esencia de esta historia en su próxima cinta. Actualmente se encuentra afinando los detalles de un guion que nuevamente abordará las problemáticas de la comunidad gay contemporánea.

“Habla de lo que somos ahora. Así como Cuatro lunas reflejaba su momento, ésta hablará más de cómo hemos evolucionado para dar sentido y continuidad. Pero es una película más irreverente y atrevida”, adelantó el cineasta.

Antes de comenzar a filmarla, Sergio Tovar Velarde se encuentra post produciendo su siguiente película: Mundos cósmicos, que contará con las actuaciones de Elizabeth Valdez (Hasta el viento tiene miedo), Jorge Luis Moreno (El señor de los cielos), Diana Bracho y Mónica Dionne.

“Es la historia de un chico y chica en una relación deteriorada donde él es un artista incapaz de madurar, mientras ella es una mujer hecha y derecha. En algún punto, él toma la decisión de experimentar con sustancias psicodélicas después de enterarse que muchas personas tienen cambios de conciencia y percepción a partir de esta experiencia. La película es un trip”, adelanta.

El cineasta además estrenó el mes pasado El fantasma de la licuadora, un cortometraje ubicado diez años después de los acontecimientos de la serie web El fantasma de la Lavadora. La historia se ubica en el apocalipsis en México, donde los personajes intentan colarse a una misión a Marte. El elenco incluye a la actriz española Helena Puig (Rendez-vous) y César Ramos (Cuatro Lunas).